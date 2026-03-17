Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno: "Hay una malaria en la Ciudad"

El excandidato a Presidente anunció que buscará competir en la Ciudad en 2027. En su declaración, apuntó contra Jorge Macri y aseguró que el PRO "se entregó" a La Libertad Avanza.

Horacio Rodríguez Larreta anunció, el lunes por la noche, que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. " Hay una malaria en la ciudad, en términos económicos, fenomenal. En el sur, en el medio y en el norte. Sigue cayendo el trabajo y los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, que es la realidad de todo el país", criticó.

En su anuncio, Larreta apuntó directamente contra la gestión de Jorge Macri y, en sentido amplio, con gran parte de la dirigencia del PRO , a la que la acusó de querer negociar con el ecosistema libertario: “ Se entregaron a LLA para formar parte de las colas de las listas" , denunció.

En su lanzamiento, Larreta retomó criticas viejas - "la Ciudad está sucia" reiteró - además de sumar nuevas quejas contra la gestión de Jorge Macri.

“ Nunca se vio tanta gente en la calle. Aumentó 70% en los últimos dos años ”, denunció el exjefe de Gobierno en diálogo con La Nación más.

En otra entrevista, otorgada este martes por la mañana, Larreta profundizó: “La ciudad está sucia y dejada. No hay grandes proyectos de cambio. No te digo que tengas que hacer el Paseo del Bajo todos los días porque fue una obra después de setenta años. Pero no hay nada relevante, no hay transformación”.

“Tenés un presidente que ve que una empresa deja a 900 empleados afuera y festeja. Para mí es un drama. Habló de los ‘brutos que les preocupa el trabajo’, bueno yo soy uno de ellos”, se posicionó con respecto al cierre de la compañía de neumáticos Fate y el enfrentamiento que lleva adelante contra empresarios, como Javier Madanes Quintanilla.

“Buenos Aires puede volver a ser una gran metrópolis”, auguró Larreta, y adelantó alguna de sus prioridades de cara a 2027: “Hay que darle prioridad al sur de la ciudad. Hay que hacer la obra para levantar el Tren Sarmiento y levantar barreras para ganar 25 pasos. Hay que tener trenes de proximidad: los porteños no usan el tren porque entra reventado de gente de la provincia. Hay que recuperar los grandes parques de la ciudad.

"Hay mucho para hacer. Tengo más de 100 proyectos y sé que la financiación está”, sentenció.

Las críticas de Horacio Rodríguez Larreta al PRO

En diversos pasajes de su raid mediático, Larreta dejó duras críticas contra la gestión del PRO. “Sostengo y soy parte de los valores con los que fundamos el Pro. Pero el Pro se fue del Pro. Esos valores ya no los sostienen muchos de sus dirigentes”, analizó.

En ese sentido, el ahora legislador porteño de Confianza y Desarrollo insistió que hoy el partido fundado por Mauricio Macri “quieren congraciarse con La Libertad Avanza” y que “el Pro nunca fue así”.

Larreta Máximiliano Luna

“Yo mantengo los valores originarios del PRO, nunca me fui de ahí. Hace veinticinco años fui uno de los fundadores y uno de los principales valores del PRO era la buena gestión en la ciudad. Por eso ganábamos elecciones, reelegíamos”, recordó Larreta.

Sobre su relación personal con Mauricio Macri, Larreta sentenció: "Tenemos muchas diferencias, son muy claras. Hace mucho que no hablo con él. Mauricio apoya y avala la gestión del gobierno de la ciudad, mientras que yo soy muy crítico porque veo cómo está. Tenemos una diferencia muy grande en algo que para el PRO siempre fue importante: la gestión".