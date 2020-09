Morales se aleja de Macri: "Quiero que el próximo Presidente sea radical"

El radical tampoco está de acuerdo con "incentivar las protestas callejeras" a pesar de que sean un "derecho constitucional". Morales manifestó que "hoy hay que buscar el diálogo y no profundizar grietas, porque se está en una pandemia muy complicada, con la gente muy angustiada no solo por la salud sino también por la economía". Sobre las diferencias entre nación y ciudad por la coparticipación indicó en términos políticos: "El kirchnerismo ha elegido al PRO y a (Horacio Rodríguez) Larreta de rivales, y creo que está buscando poner la cosa en términos de izquierda y derecha. Yo quiero un presidente radical para las próximas elecciones, que el radicalismo no sea un furgón de cola en una coalición".

Pero en cuanto a la mirada institucional dijo que la coparticipación debe pasar por el Congreso nacional: "Mauricio Macri gobernó con 1,4% de coparticipación, y no hizo un mal gobierno en la Ciudad. Horacio es un buen administrador y yo creo que lo justo es que la Ciudad tenga un 1,4%, lo que tuvo históricamente, más el costo de seguridad transferido por Nación. El Gobierno de la Ciudad dice que le transfirieron lo justo, yo he visto informes del Gobierno nacional que CABA tendría por lo menos un punto más, y hay un documento de la Comisión Federal de Impuestos que dice que habría un exceso en la transferencia. Pero el tema lo tiene que dilucidar el Congreso".

“Creo que si hay excedentes en las transferencias a la Ciudad tienen que ir no a la Provincia de Buenos Aires, sino a un fondo de desarrollo para todas las provincias. Hay que sincerar el debate del Fondo del Conurbano, si bien hubo un incremento en la gestión de María Eugenia Vidal. Porque la Provincia de Buenos Aires es un país dentro del país, y hay mucha pobreza, y creo que debe haber un aporte de Nación. La década del 90 fue antifederal, porque bajaron las transferencias de coparticipación a las provincias del 57% a un poco más del 30%, y ahora estamos cerca del 40%. Me parece que nos debemos un debate, y no creo que no esté bien que la Ciudad tenga transferencias extras, si así ocurre, cuando tiene una situación económica totalmente diferente al resto del país" cerró Morales.