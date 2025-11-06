El Congreso de Perú declaró persona non grata a Claudia Sheinbaum







La decisión se dio luego de que la mandataria le otorgara asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, enjuiciada junto al expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue declarada persona non grata en Perú.

El Congreso de Perú aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por su "inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú". La decisión se dio luego de que la mandataria le otorgara asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, enjuiciada junto al expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue aprobada con 63 votos a favor. El texto apunta además que el accionar de Sheinbaum representa una ofensa al sistema democrático peruano tras las críticas hechas a los mandatarios peruanos que sucedieron a Castillo, en prisión preventiva desde el día del intento de golpe de Estado en Barbadillo, la cárcel para expresidentes.

Un mes atrás, la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano ya había aprobado un primer dictamen para declarar a Sheinbaum como persona non grata al haber recibido al abogado argentino Guido Croxatto, que lleva la defensa internacional de Castillo, y manifestar su apoyo en repetidas ocasiones a Castillo para pedir que sea liberado.

Un día después de que se aprobara este dictamen, el 10 de octubre, la presidenta Dina Boluarte fue destituida y terminó reemplazada de manera interina por el presidente del mismo Congreso que la sacó del poder, el derechista José Jerí. Con 123 votos de los 130 parlamentarios presentes, la mandataria fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022.

Congreso de Perú Gentileza: Congreso de Perú "Inaceptable": el presidente del Congreso de Perú repudió los dichos de Sheinbaum El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, habló ante la prensa luego de la decisión de declarar a Sheinbaum persona non grata y apuntó que los dichos de la mandataria "desprestigian a la nación peruana", además del reciente asilo otorgado a Chávez, que está procesada por un "delito común".

"Es inaceptable que el Gobierno de México brinde asilo a este tipo de personas", agregó Rospigliosi, del partido fujimorista Fuerza Popular, al mencionar que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, también recibió asilo por parte del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tras el fallido intento de golpe en diciembre de 2022. El titular del Parlamento recordó que Castillo también "huía y trató de refugiarse en la embajada de México" en Lima, después de dar el mensaje a la nación en el que anunciaba el fallido intento de golpe, pero que en esa ruta lo detuvieron sus escoltas.