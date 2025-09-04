Coimas en ANDIS: aseguran que los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo no se pueden recuperar







Peritos de la DATIP aseguraron que los mensajes eliminados del ex titular de ANDIS, algunos con Javier y Karina Milei, son irrecuperables.

Peritos de la DATIP confirman que los mensajes borrados del celular de Spagnuolo no podrán ser recuperados. Archivo

El análisis judicial sobre los celulares secuestrados en la causa por supuestas coimas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que los mensajes borrados en el teléfono de Diego Spagnuolo no podrán recuperarse. El extitular del organismo había entregado dos dispositivos, uno de los cuales contenía chats con Javier y Karina Milei.

De acuerdo con los especialistas de la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Penales (DATIP), los mensajes fueron eliminados de tal manera que resulta imposible recuperarlos. “No podrán ser recuperados por la manera en que se borraron”, precisaron los peritos que trabajan bajo las órdenes del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello.

SPAGNUOLO ANDIS.jpg Presidencia

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, la causa permanecerá bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles, mientras continúan las tareas de análisis sobre el resto del material secuestrado. En el domicilio de Spagnuolo, ubicado en Pilar, también fue incautado un segundo celular, aunque se encontraba sin uso y no aportó datos relevantes.

Otros celulares bajo investigación En paralelo, la Justicia comenzará a peritar los teléfonos de Eduardo y Jonathan Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y el del exfuncionario de ANDIS, Daniel Garbellini. Otro de los dispositivos, perteneciente a Emannuel Kovalivker, no pudo ser analizado debido a que se trata de un modelo de última generación y su propietario se negó a facilitar la clave de acceso.

Jonathan y eduardo Kovalivker Jonathan y Eduardo Kovalivker. El juez Sebastián Casanello deberá resolver en los próximos días los pedidos de nulidad presentados por la defensa de los Kovalivker, encabezada por el abogado Martín Magram. Mientras tanto, el avance de las pericias mantiene la expectativa sobre posibles nuevas pruebas que puedan comprometer a los imputados en la investigación por sobornos en el organismo nacional.