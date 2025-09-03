En medio de la crisis política, Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete







El Presidente encabezará un nuevo encuentro sus ministros antes de irse de viaje a Estados Unidos. Por la tarde cerrará la campaña bonaerense en Moreno.

Javier Milei convocó a sus ministros en Casa Rosada.

El presidente, Javier Milei, decidió volver a convocar a todos sus ministros al Salón Eva Perón. Se trata del primer encuentro luego de que se conocieran los audios que revelaron una presunta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El último encuentro del mandatario con sus ministros fue el 15 de agosto. Aquella cita duró cuatro horas y se analizaron escenas del fil de Guillermo Francella, Homo Argentum. Sin embargo, este martes la agenda será muy distinta, ya que el Gobierno atraviesa una crisis política a raíz de la filtración de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Milei encabezará el encuentro con sus funcionarios desde las 9.30 en Balcarce 50, horas antes de trasladarse a Moreno para su discurso en el acto de cierre de campaña de la elección que toca este domingo en la provincia de Buenos Aires para la renovación de parte de su Legislatura. El lugar elegido es el Club Villa Ángela, a donde concurrirá junto a sus candidatos y buena parte de su Gabinete.

