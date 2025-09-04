Guillermo Francos le respondió a Marcela Pagano: "Serán citados para dar explicaciones en la Justicia de las acusaciones que están haciendo"

El jefe de Gabinete le respondió a la diputada, quien recientemente rompió con el bloque oficialista - tras las acusaciones sobre las presuntas coimas en ANDIS. Además, adelantó que el Gobierno avanzará en "las denuncias que corresponda por estas manipulaciones".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se refirió a las acusaciones en su contra que esbozó la diputada Marcela Pagano, quien lo vínculo con el escándalo de los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . En este escenario, el funcionario adelantó: “Todos serán citados para dar explicaciones en la Justicia de las acusaciones que están haciendo. Nosotros avanzaremos en las denuncias que corresponda por estas manipulaciones”.

“Es otro caso de una diputada que fue elegida por los votos de Milei, tampoco era una dirigente política que tuviera caudal electoral. Era comentarista televisiva sin demasiado renombre", acusó Francos.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad sigue en el centro del debate público. Los audios filtrados de Spagnuolo, en los que vincula a Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, con un presunto cobro de coimas, generó incluso fracturas dentro de La Libertad Avanza.

La semana pasada, Francos se presentó en el Congreso en medio de las acusaciones por las presuntas coimas en ANDIS.

Días atrás, Pagano - quien formó su propio bloque en la Cámara baja, bautizado Coherencia - apuntó directamente contra el jefe de Gabinetede estar vinculado con la difusión de los audios que destapan presuntas coimas en la ANDIS. “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila”.

En respuesta a las acusaciones, Francos afirmó que "lo único que hace" la actual diputada es "generar ruido y hacer acusaciones sin fundamento”.

"No tengo nada que ver con los servicios ni tengo gente de la SIDE que trabaje conmigo. La señora Pagano tendría que explicar su relación con Bindi, persona que tuvo relación con el submundo de la inteligencia. Es su pareja y padre es su hija, según dijo ella", disparó el jefe de Gabinete.

Sobre las estrategia judicial del Gobierno, Francos detalló: "Ya se hizo una denuncia, la del Ministerio de Seguridad. Eso estará, supongo, avanzando y se harán las investigaciones que correspondan”.

Sobre la conformación del bloque Coherencia, Francos afirmó que "son funcionales a intentar que LLA tenga una elección peor o de menor impacto electoral" y agregó: "Todo ese grupito de diputados que forman este bloque tiene sus problemas personales: Pagano porque le sacaron la presidencia de la Comisión investigadora; el diputado Carlos D’Alessandro porque no pudo hacer que su hijo encabezará la lista en San Luis e intervenimos el partido y (Lourdes) Arrieta por sus discusiones que tuvo con la visita a los militares y toda esa historia que generó“.

Las acusaciones de Marcela Pagano contra Guillermo Francos

Pagano había responsabilizado anteriormente al jefe de Gabinete por la supuesta filtración de audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila”, sostuvo.

Vila, que hoy ocupa un cargo en la Secretaría de Estrategia Nacional, fue mencionado como parte de una trama vinculada al espionaje. Según relató Pagano, “Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”.

La legisladora, que recientemente rompió con el bloque oficialista en el Congreso, subrayó que las tensiones internas del Ejecutivo fueron las que detonaron el escándalo de la ANDIS. En sus palabras: “No quieren que hablemos de esto, que llevó a dos sectores a que se filtre. Hay un tercer sector que es el Gabinete que estaban todos en duda, se vociferaba que después de las elecciones el primero que volaba era Guillermo Francos. Y menuda casualidad que de repente aparece el establishment y lo empieza a sostener”, sentenció.