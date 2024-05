La dura respuesta de los comedores a Javier Milei: "No llegamos ni a mitad de mes"

El presidente Javier Milei volvió a llamar la atención con un nuevo exabrupto el viernes pasado, cuando habló de la pobreza : "Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, y eso es falso". Desde los sectores que realizan trabajos sociales de contención por la situación económica dieron este domingo una dura respuesta: "Es una vergüenza que este presidente diga que nos podemos estar muriendo porque él no nos da de comer", manifestaron en declaraciones a C5N .

Criticó los dichos de Javier Milei mandatario y retrucó: "Nosotros no llegamos a la mitad del mes", expresó. "Lo de Milei da impotencia. Es una persona que no tiene corazón, no tiene sentimientos. Lo primero que hizo fue ir a llorar al Muro de los Lamentos, que es lo que él quería hacer. Ahora, se volvió cantante, tiene un libro. ¿Y nosotros qué? ¿De dónde sale toda esa plata que él está gastando? Ya se aumentó el sueldo dos veces", expresó la militante social en diálogo con Adrián Salonia en Bien de domingo, por C5N.