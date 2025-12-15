Cómo es el Presidente ideal para los argentinos

Un informe evaluó las expectativas de la sociedad sobre los principales atributos de un jefe de Estado. Cómo es visto Javier Milei.

Un reciente estudio nacional muestra la tensión que existe en la sociedad respecto a la distancia que hay entre la expectativas y la realidad a la hora de analizar las características de un Presidente ideal y la figura del jefe de Estado, Javier Milei . El análisis, fruto de una comparación entre ambos planos, ilumina fortalezas y debilidades del liderazgo actual, pero también explora las claves de su vínculo con distintos electorados.

Al pensar en un mandatario ideal, el informe realizado por Proyección Consultores muestra que los argentinos priorizan atributos clásicos de la política moderna. La " Honestidad y la Transparencia" encabezan el ranking (49,2%), seguidas muy de cerca por "Visión de futuro y proyecto de país" con el 45,6% y la capacidad para resolver problemas continua con el 45,2%. En otro escalón aparecen la "Empatía con los más vulnerables" (35,2%) y "Cercanía con la gente" (25%), mientras que la apertura al diálogo, la credibilidad y la actitud y firmeza quedan algo más relegadas.

Este esquema muestra una demanda equilibrada: ética pública, dirección estratégica y capacidad de gestión aparecen como el trípode central del liderazgo esperado.

Cuando la pregunta se traslada a las cualidades que marcan a Milei, el orden de los atributos cambia. El rasgo más reconocido es la "Visión de futuro y proyecto de país" (34,3%), seguido por la "Actitud y firmeza" (30,1%) y, bastante más atrás, la "Capacidad para resolver problemas" (19,2%). La "Honestidad y transparencia", que lidera ampliamente el ideal, es mencionada solo por el 18,4%.

Un dato relevante es que el 48,1% de los encuestados considera que Milei no reúne ninguno de los atributos propuestos, lo que da cuenta de una percepción fuertemente polarizada.

Coincidencias y brechas

La comparación directa muestra coincidencias parciales. Milei logra alinearse con una de las principales demandas del presidente ideal —la visión de futuro—, aunque con menor intensidad que la expectativa social. En cambio, la brecha es significativa en honestidad/transparencia y en capacidad de resolución, dos atributos centrales del ideal presidencial que no aparecen consolidados en su imagen.

Por el contrario, la actitud y firmeza, que no ocupa los primeros lugares en el presidente ideal, emerge como uno de los rasgos distintivos del presidente real. Esto sugiere que Milei construye su liderazgo más desde un perfil confrontativo y decidido que desde la empatía o la gestión pragmática.

Miradas según el voto

Las diferencias se profundizan al segmentar por electorados. Entre los votantes de La Libertad Avanza, Milei supera incluso al presidente ideal en visión de futuro y actitud, y también obtiene altos niveles de reconocimiento en honestidad y capacidad de gestión.

votantes de la libertad avanza

Por el contrario, cuando se analizan las cualidades del mandatario entre votantes de la oposición, como es el caso de Fuerza Patria, Provincias Unidas o el Frente de Izquierda, predomina de manera abrumadora la percepción de que no reúne ninguno de los atributos deseables.

Esto confirma que la evaluación del presidente real está fuertemente mediada por la identidad política previa, más que por un consenso transversal sobre su desempeño.

Una clave para entender la dinámica política

La distancia entre el presidente ideal y el presidente real no implica necesariamente debilidad política. En el caso de Milei, el estudio sugiere que su fortaleza radica en representar una demanda específica —orden, firmeza y cambio de rumbo— que, si bien no coincide plenamente con el ideal mayoritario, resulta suficiente para consolidar un núcleo de apoyo sólido.

La pregunta hacia adelante es si esa brecha podrá reducirse incorporando atributos más cercanos al ideal social, como la capacidad de gestión o la transparencia percibida, o si el oficialismo seguirá apostando a un liderazgo que se legitima más por contraste que por convergencia.