Cómo le fue a las encuestas en la elección en Buenos Aires: qué consultora se acercó más y cuál tuvo el peor pronóstico

En la previa de la jornada electoral, muchas encuestas pronosticaban una victoria de Fuerza Patria. Sin embargo, nadie anticipó la diferencia de 13 puntos.

Desde el Gobierno habían pronosticado un "empate técnico" según el análisis de una encuestadora.

Fuerza Patria logró una anticipada victoria electoral en la provincia de Buenos Aires . Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada fue la diferencia que sacó el oficialismo con respecto a su principal contendiente: fue 47,28% para la lista del peronismo frente a 33,71% para La Libertad Avanza (LLA), una diferencia de casi 14 puntos que nadie había vaticinado en la previa.

A pesar de que la mayoría de los sondeos anticipaban una victoria del oficialismo provincial, nadie acertó al margen de diferencia e incluso hubo quienes vaticinaron una victoria de la coalición entre el PRO y LLA. "Hay una situación de empate técnico", anticipó el presidente Javier Milei en el cierre de campaña en Moreno, basado en una encuestadora que mostraba un resultado ajustado.

Las elecciones bonaerenses tomaron sobre el final de la campaña una relevancia nacional . Ahora, tras los malos resultados, el Gobierno busca reconfigurar su estrategia tras una dura derrota - inesperada - según las últimas encuestas acercadas a Casa Rosada.

Dentro de quienes acertaron al ganador, se puede anotar a consultoras como CB , Federico González , Aresco , Synopsis , Management & Fit , Trends , Proyección , Rubikon Intel y Opina Argentina .

El triunfo de Fuerza Patria en PBA abre una incógnita de cara a las elecciones de octubre.

Quiénes estuvieron muy lejos del resultado final fueron Atlas Intel - firma brasileña - e Isasi-Burdman. Lo de la consultora extranjera sorprendió, ya que venía con buenos aciertos y, además, fue la que anticipó el fenómeno del libertario en la Argentina.

Por otro lado, lo de Isasi-Burdman fue uno de los pronósticos más alejados de la jornada. Si bien tienen en su haber ser una de las pocas encuestadoras que acertaron el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los pronósticos para los comicios bonaerenses estuvieron, finalmente, muy lejos de la realidad.

Quienes estuvieron más cerca de acertar un pleno fueron Federico González (6,5%) y CB (5,3%), entre 7 y 8 puntos alejados de lo que fue el resultado final, lo que reafirma la sensación de lo inesperado del holgado triunfo.

Los resultados finales de las elecciones bonaerenses

El peronismo bonaerense consiguió este domingo su mejor elección legislativa en dos décadas: ganó en seis de las ocho secciones, algo que no lograba desde 2005. Sólo la Quinta y la Sexta presentaron resultados esquivos, mientras que en el resto del territorio, incluido el interior, consiguió victorias que en otras oportunidades se le habían negado.

Fuerza Patria obtuvo ayer 47,28% sobre el 33,71% de La Libertad Avanza (LLA). El contraste con la historia reciente es evidente. Entre 2009 y 2021, el peronismo acumuló derrotas sucesivas en el interior bonaerense, que actuó como contrapeso de su hegemonía en el conurbano.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la dura derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Con una distancia final de casi 14 puntos, el funcionario reconoció que "es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política”.