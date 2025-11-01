Cómo quedó compuesto el Gabinete de Javier Milei tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

El actual vocero presidencial, Manuel Adorni, será el nuevo Jefe de Gabinete, el tercero en la era de Javier Milei. A pesar de la victoria electoral, el círculo cercano del Presidente sufre cambios de cara a la segunda parte de su mandato.

Luego de la contundente victoria electoral - y a pesar de haber atravesado una semana de tranquilidad cambiaria y en los mercados - el Gobierno volvió a sufrir movimientos internos. En las últimas horas del viernes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán , presentaron sus renuncias al presidente Javier Milei.

Ambos pasos al costado ocurrieron en el marco de la reorganización que tiene lugar en Casa Rosada luego del triunfo electoral del último domingo. Francos oficializó su renuncia por redes sociales en la noche del viernes. Allí, detalló que su partida responde a "los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional ". En este sentido, remarcó que su salida tiene por objetivo que el Presidente " pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales ".

Minutos después, Catalán también compartió una breve carta de despedida, tras estar 47 días al frente del Ministerio del Interior : “Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", aseguró el ahora exfuncionario, que no dio mayores explicaciones.

Las salidas de Francos y Catalán se sumaron a las de Gerardo Werthein (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), quienes abandonaron sus puestos en la semana previa a las elecciones. Más allá de lo sucedido en las últimas horas, el jefe de Estado deberá afrontar en su Gabinete durante los próximos meses: tendrá que designar los reemplazantes de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) - que irán al Congreso - y de Manuel Adorni, quién dejará la Vocería Presidencial para ser el nuevo Jefe de Gabinete.

Tal como adelantó Ámbito , el Gobierno concretó un cambio clave antes del fin de semana: Francos dejó de ser Jefe de Gabinete y fue reemplazado por Adorni . La renuncia fue aceptada por Milei , quien ya trabaja en el rediseño del equipo de Gobierno.

Señor Presidente de la Nación Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno…

francos adorni Adorni reemplazará a Francos. Archivo

La última actividad de Francos al frente del Gabinete consistió en una reunión con los gobernadores, destinada a alcanzar acuerdos políticos y respaldo parlamentario. Tan solo un día después, confirmó su decisión por redes sociales.

Su salida (junto a la de Catalán) desconcertó a los gobernadores ya que ambos funcionarios fueron los encargados de gestionar las invitaciones para la reunión que tuvo lugar el pasado jueves en Casa Rosada. Incluso, habían mantenido encuentros paralelos a la cumbre con Milei con algunos jefes provinciales para tratar temas de los distritos.

Así quedó el gabinete luego de las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

En las últimas dos semanas, el Gobierno atravesó un proceso de reconfiguración con vistas a la segunda etapa del Gobierno. Con Francos y Catalán, ya son cuatro salidas contabilizadas en las últimas dos semanas, a las que se sumará la búsqueda de reemplazos para Bullrich, Petri y Adorni. Por lo pronto, así quedó conformado el Gabinete del Presidente:

Jefe de Gabinete: Manuel Adorni

Ministro del Interior: vacante

Ministro de Economía: Luis Caputo

Ministro de Relaciones Exteriores: Pablo Quirno

Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich (dejará su cargo en diciembre para asumir como senadora por CABA)

Ministro de Defensa: Luis Petri (dejará su cargo en diciembre para asumir como diputado por Mendoza)

Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello

Ministro de Salud: Mario Lugones

Ministro de Desregulación del Estado: Federico Sturzenegger

Secretario de Justicia: Sebastián Amerio

Secretario de Educación: Carlos Torrendell

Presidente del BCRA: Santiago Bausili

Expectativas y próximos movimientos

Esta semana marcará dos gestos concretos de la Casa Rosada para fortalecer la gobernabilidad y construir consensos: una reunión con 20 gobernadores y otro encuentro con el líder del PRO, Mauricio Macri. En Washington, fuentes diplomáticas destacaron estas primeras acciones de Milei como señales de pragmatismo político en la segunda etapa de su administración.

De acuerdo con lo que informó Ámbito, “durante todos estos días el Presidente estuvo trabajando en la conformación del nuevo Gabinete” y los anuncios formales podrían concretarse en breve, incluso antes del lunes.

Los ajustes no se limitarán a un recambio de nombres: podrían sumarse nuevas carteras o modificarse competencias. Javier Milei evalúa un esquema que consolide el denominado “triángulo de hierro”, integrado por Karina Milei y Santiago Caputo como los pilares más influyentes de su gobierno.