Tras el triunfo electoral, Martín Menem aseguró la presidencia de la Cámara "le corresponde a LLA"







Luego del contundente resultado en los comicios, el titular de la Cámara baja descartó su salida y ratificó que al espacio libertario es a quien corresponden los principales cargos parlamentarios. También habló de los próximos desafíos legislativos y de su relación con el Gabinete.

Martín Menem: “Mi lugar nunca estuvo en duda, siempre fue de La Libertad Avanza". Mariano Fuchila

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones a LN+, Menem destacó que el resultado electoral fue “una consecuencia del trabajo de los últimos dos años” y consideró que representa “un respaldo claro a la gestión libertaria”. “Mi lugar nunca estuvo en duda, siempre fue de La Libertad Avanza. Lo importante es sostener nuestras ideas y seguir transformando la Argentina”, sostuvo.

El titular de Diputados fue uno de los funcionarios más observados tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, que había generado tensiones dentro del oficialismo y rumores de un posible reemplazo. Sin embargo, Menem ratificó su alineamiento con el Ejecutivo y aclaró que “los cambios en el Gabinete están a disposición del Presidente, cuando él lo considere necesario”.

Consultado por la relación con los partidos aliados, el riojano admitió que “la política es dinámica” y que algunos sectores que antes acompañaban las iniciativas libertarias “buscan diferenciarse” por cuestiones electorales. “Eso tiene un costo político, pero elegimos construir un partido con presencia en los 24 distritos del país, basado en las ideas liberales, no en los acuerdos coyunturales”, explicó.

Martín Menem sobre la interna libertaria: "Podemos tener matices, pero trabajamos con un mismo objetivo” karina milei martin menem tedeum 25 de mayo.jpg Martín Menem le bajó el tono a la interna libertaria. Presidencia de la Nación Menem también relativizó las diferencias dentro del Gobierno y elogió el rol de los principales armadores del oficialismo: “Karina Milei y Lule Menem fueron claves en la estrategia nacional. Santiago Caputo es un hombre de la máxima confianza del Presidente. Podemos tener matices, pero trabajamos con un mismo objetivo”.

En cuanto al nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre, el presidente de la Cámara baja adelantó que los principales proyectos a tratar serán la reforma laboral y la reforma tributaria, y subrayó la necesidad de alcanzar consensos amplios. “Vamos a necesitar acuerdos, pero si sumamos nuestros diputados, más el PRO, estaremos cerca de 108 o 110 votos”, estimó. Finalmente, Menem destacó que la elección fue “un plebiscito de la gestión del Presidente” y llamó a dejar atrás las disputas internas: “Tener más o menos bancas no cambia nuestro compromiso. Es tiempo de dar vuelta la página y seguir trabajando. El Pacto de Mayo es la hoja de ruta de la Argentina que viene”, concluyó.