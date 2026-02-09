Paro contra la reforma laboral: qué servicios se verán afectados el 11 de febrero

La Asociación de Trabajadores del Estado anunció una paralización de actividades por 24 horas en el marco del debate del proyecto de La Libertad Avanza. La medida de fuerza abarcará diferentes rubros y sectores.

El próximo miércoles se debatirá en el Senado de la Nación el proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza. Frente a un escenario que se avecina favorable para el oficialismo nacional , gremios anticiparon que realizarán medidas de fuerza para evitar que se avance con la media sanción. Qué servicios se verán afectados el 11 de febrero.

El oficialismo trabaja a destajo para conseguir los votos que le permitan darle una primera aprobación al texto que, entre otros puntos, plantea modificaciones en el esquema de las indemnizaciones, las vacaciones, las horas extra, los períodos de prueba y las contribuciones patronales.

Los sindicatos anticiparon se movilizarán en diferentes puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar contra las modificaciones. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha durante la jornada, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro por 24 horas.

“Hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad", expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, en un plenario de delegados en el que se ratificó la huelga. "Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica", aclaró.

La huelga de los empleados estatales comenzará el miércoles a las 00 horas. Durante ese tempo, ATE informó que se garantizarán guardias mínimas en hospitales y habrá sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Asimismo, el alcance de la medida se traducirá en una paralización de toda la Administración Pública, por lo que no se realizarán atenciones en las dependencias estatales nacionales y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza.

Entre los servicios que también se verán afectados aparece la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, el área de migraciones, los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas.

pami.jpg Las dependencias del PAMI atenderán emergencias.

PAMI, ANSES y vuelos, afectados por el paro contra la reforma laboral

A su vez, ATE comunicó que "sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)", mientras que agencias como el PAMI y la ANSES "atenderán únicamente emergencias".

La huelga alcanzará también a los radiooperadores de medios públicos, al personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos Controladores aéreos también se suman al paro.

El sindicato de estatales llamó a movilizarse en el marco del plan de lucha contra la reforma. En ese contexto, montará más de 22 puntos de visibilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles, entre los cuales se encuentran el Congreso, el Obelisco, Plaza de Mayo, el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Hospital Argerich, Parque Lezama, Parque Centenario, entre otros.

Las medidas de fuerza fueron votadas en un plenario federal de delegados, en el cual se resolvió también que la concentración en CABA comenzará a las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo. “Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de 100 años”, advirtió Aguiar.

Transporte: UTA amenaza con paro por salarios, mientras la CATT anuncia cese de tareas por la reforma

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un paro de colectivos en todo el país en caso de que las cámaras empresariales del sector no cumplan con el acuerdo paritario. Asimismo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte convocó a cese que no implica una paralización total de los servicios.

"Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA", apuntaron. El gremio no planteó posibles medidas por la reforma laboral.

A través de un comunicado que lleva la firma del secretario general Roberto Fernández, la UTA advirtió que los trabajadores son "protagonistas y no meros espectadores". "Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país", apuntaron.

Asimismo, la CATT anunció un cese de tareas a partir de las 13 horas para permitir que los trabajadores asistan a la movilización en CABA contra la reforma laboral. La medida incluye a Camioneros, Aeronáuticos, Portuarios y Subte, pero no incluye a la UTA.