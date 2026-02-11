Carlos Melconian alertó por "la falta de musculatura" del programa económico

El economista defiende la implementación de un programa de shock ortodoxo para salir de la estanflación.

El economista Carlos Melconian , expresidente del Banco Nación , afirmó este miércoles que el Gobierno necesita generar “un fenómeno de expansión económica” a partir de un plan de estabilización” al analizar el último dato de inflación , que mostró una aceleración hasta el 32,4% interanual .

“Hace falta un relanzamiento, un plan de estabilización, de shock, que lleve la inflación inmediatamente a cero, con pátina ortodoxa, que va a ser muy difícil dada la ideología del Gobierno”, aseguró.

“ Lo que tiene que estar fuera de discusión es que 30% de inflación anual es mejor que 300% ”, reflexionó Melconian en declaraciones a Radio Rivadavia, aunque recordó que “un viceministro de Economía de este Gobierno aseguró que la inflación ya fue”. “¿Dónde está ese viceministro con un 2,9 de inflación?”, ironizó.

El expresidente del Banco Nación dijo que la inflación “bajó del 300 al 30%, pero todavía da la pelea en un 2% mensual”. “El programa económico está entrando en un formato de falta de musculatura”, subrayó.

El INDEC informó el martes que la inflación se ubicó en el 2,9% durante enero, acelerándose por quinto mes consecutivo y marcando su nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%.

El dato se realizó nuevamente en base a la canasta de bienes y servicios de 2004/05, en medio de la polémica por la salida del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que debería haber debutado este martes, pero que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, decidió que no viera la luz.

En opinión del economista, el Gobierno debe implementar un plan de shock que provoque un fenómeno de expansión y tenga una dinámica simultanea de apertura económica.

Melconian afirmó que “el Gobierno a lo largo de dos años no ha logrado quebrar la estanflación, es decir una economía que está parada y con inflación”, ya que el nivel de actividad “cayó y después rebotó, pero está en niveles iguales a otros del 2011 para acá”.