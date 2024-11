La Coalición Cívica cuestionó al grupo de militantes que se autoproclamó como "el brazo armado" de Javier Milei

En particular, repudió los dichos de Daniel Parisini , el influencer libertario conocido como "Gordo Dan" que impulsó el espacio y dijo que se trataba del "brazo armado" de Milei.

"El Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de La Libertad Avanza . Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el 'brazo armado' , un relato tan peligroso como insostenible", apuntó el diputado.

"La irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con todas nuestras fuerzas y sin peros", resaltó el legislador porteño.

Partidarios de Javier Milei lanzaron "Las fuerzas del cielo"

Partidarios del Gobierno, entre ellos funcionarios, dirigentes y referentes de las redes sociales, lanzaron una nueva fuerza política llamada "Las fuerzas del cielo", con el objetivo de respaldar la gestión del presidente Javier Milei y potenciar su proyecto a nivel nacional.

Daniel Parisini, conocido en redes sociales como "Gordo Dan" definió al espacio como el “brazo armado de La Libertad Avanza”. Con consignas como “Dios, patria y familia” o “Propiedad y libertad”, el influencer aseguró que serán la “guardia pretoriana del presidente Javier Milei” y señaló a la cúpula libertaria: “Somos tus soldados más leales, los que estuvieron desde un principio y vamos a estar hasta el final”.

La presentación del nuevo partido se llevó a cabo este sábado en San Miguel y contó con la presencia de figuras del espacio como Agustín Laje, Parisini, el diputado bonaerense Agustín Romo; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; el diputado nacional Santiago Santurio; el subsecretario de Políticas Universitarias, el "Profe" Alejandro Álvarez; el referente conocido como "Sagaz", entre otros.