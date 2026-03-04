La Libertad Avanza: dudas por la presencia de Victoria Villarruel en la Vendimia y cruce con Luis Petri

Versiones cruzadas sobre la presencia de Victoria Villarruel en la Fiesta de la Vendimia , y un eventual cruce con Luis Petri , vuelven a sacudir la interna de La Libertad Avanza . Desde la presidencia del Senado no confirman ni descartan el viaje mientras que desde Mendoza dirigentes cercanos a la vice dejan trascender que la compañera de fórmula de Javier Milei ya habría reservado hotel en la provincia.

"Yo te conozco por golpista" , fue la frase que el mendocino Petri le dedicó a Villarruel en redes sociales después de acusarla de conspirar contra el gobierno nacional. La vice no no ahorró gentilezas para el ex Ministro de Defensa y lo tildó de "vecina chusma" además de destacar que lo conoce " por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei".

El cruce con el diputado nacional libertario llegó justo en la previa de la tradicional Fiesta de la Vendimia que comenzará este viernes en Mendoza con el gobernador radical Alfredo Cornejo como anfitrión . Villarruel es una tradicional asistente a este evento desde que Milei es presidente, pero el escándalo protagonizado con Petri en redes sociales puso en duda ahora su presencia. La vice respondió las acusaciones de "golpismo" formuladas por el jefe de Estado en su discurso de apertura de sesiones este domingo ante la Asamblea Legislativa y llevó la interna al paroxismo tras asegurar que el gobierno nacional busca forzar su renuncia.

Las festividades por la Vendimia comenzarán este viernes con el desfile de la Vía Blanca de las Reinas, mientras que el sábado será el carrusel y el acto central en el Teatro Griego Frank Romero Day que este año llevará el nombre "90 años de la misma cepa". El Presidente no será de la partida. Adujo cuestiones de agenda por el inminente viaje a Nueva York de la próxima semana junto a unos 10 mandatarios provinciales para participar de la "Argentina Week" con el objetivo de promocionar inversiones en el país en medio de la guerra de Medio Oriente y los bombardeos cruzados de Estados Unidos, Israel e Irán .

Sin embargo, y más allá de la natural presencia del mendocino Petri, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo y, en principio, el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem . La vicepresidenta es una asidua asistenta a las fiestas provinciales. La última fue la Fiesta de la Chaya, en La Rioja, junto al gobernador peronista Ricardo Quintela , uno de los más férreos opositores al gobierno de Javier Milei.

Enviados de La Libertad Avanza a Mendoza

Tanto Adorni como Menem se encargaron también esta semana de salir al cruce de Villarruel. El jefe de ministros reiteró que la relación con la vice esta rota y no tiene retorno después de haber sido excluida de la mesa política del oficialismo. El jefe de la Cámara Baja se quejó del uso del teléfono celular de parte de Viilarruel durante el discurso de Milei en el Congreso lo que valió una dura réplica de la titular del Senado: "Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío".

Con Petri la relación es complicada desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Villarruel esperaba tener el manejo de las áreas de Seguridad y Defensa en el gobierno nacional pero el acuerdo del Milei con Patricia Bulrich y Petri, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio que quedó afuera del balotaje, fulminó esa posibilidad. El mendocino se hizo cargo del Ministerio de Defensa y Bullrich desembarcó en el Ministerio de Seguridad dejando a la compañera de fórmula de Milie confinada al Senado.

En el oficialismo temen ante el coqueteo de la vice con una posible postulación presidencial para 2027, fenómeno que podría fracturarle el electorado a LLA y condenar al Presidente a una segunda vuelta electoral de resultado incierto si, finalmente, también el PRO de Mauricio Macri presenta candidato propios que compitan contra los libertarios. La vice tiene incluso un armado territorial propio en Mendoza a través de la agrupación de derecha La Juan Bautista con presencia también en Formosa, Misiones, Córdoba y Chaco, un dato perturbador para la Casa Rosada.

La interna con Luis Petri

La Juan Bautista, reunió en agosto del año pasado a referentes de distintas fuerzas políticas, bajo la conducción de los dirigentes locales Rodolfo Escobar y Luis Giachino. El evento fue en defensa de Villarruel e incluyo una recolección de firmas para eclamar que cesen los ataques en su contra. Entre los asistentes estuvieron el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez; el concejal de Capital, Gustavo Gutiérrez, y representantes de distintas agrupaciones como el Partido Justicialista, Partido de los Jubilados, Partido Libertario, Partido Demócrata, Coalición Cívica ARI, Nos y Unir. También se leyó un mensaje de adhesión enviado por María Eugenia Talerico, referente del espacio Potencia de la provincia de Buenos Aires.

Ulpiano Suárez se perfila como posible candidato a gobernador de Mendoza en 2027 y podría enfrentar a Luis Petri ahora pintado de violeta y entregado al trenecito de la alegría de Javier Milei. La posible visita de Villarruel este fon de semana a Mendoza potencia la interna entre el intendente de la capital mendocina y el ex ministro de defensa.