Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: Disney+ presentó el tráiler del especial por los 20 años de la serie

En el especial, los fans verán imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos e incluso algunas "notas familiares que vuelven a la luz", según Disney.

Cyrus vuelve cómo su clásico personaje.

Disney+ lanzó el tráiler de su "Especial del 20.º Aniversario de Hannah Montana", con la estrella Miley Cyrus. El especial se estrenará el 24 de marzo, exactamente 20 años después de la salida de la serie original en Disney Channel.

Se filmará en directo en el estudio e incluirá una entrevista con Cyrus, presentada por la estrella de "Call Her Daddy", Alex Cooper.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20 pic.twitter.com/u0CkpF4bTJ — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2026 El éxito de Hannah Montana Hannah Montana se estrenó en 2006, se mantuvo en antena durante cuatro temporadas hasta 2011 y recibió cuatro nominaciones al Emmy como programa infantil excepcional. La serie, que seguía a Miley Stewart, una adolescente residente en Malibú, California, que interpreta a la famosa cantante pop Hannah Montana, fue un gran éxito entre niños y preadolescentes. Incluso dio origen a una película, "Hannah Montana: La Película", que se estrenó en cines en abril de 2009 durante la tercera temporada.

Además de Cyrus, Emily Osment interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah. Mitchel Musso interpretó a Oliver Oken, otro de sus amigos cercanos. El padre de Cyrus en la vida real, Billy Ray Cyrus, interpretó al padre de Hannah, Robby, y Jason Earles interpretó a su hermano, Jackson. Moisés Arias interpretó a Rico Suave, el gerente de la tienda de surf local Rico's.

Varias estrellas invitadas de alto perfil también hicieron apariciones durante el programa, incluidos Dolly Parton, Selena Gomez, los Jonas Brothers, Dwayne "The Rock" Johnson, Larry David, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Kelly Ripa y Lisa Rinna.