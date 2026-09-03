Malvinas: cuáles son los proyectos de ley que el Gobierno enviará al Congreso + Agregar ámbito en









El Presidente dio un mensaje por cadena nacional en el que apuntó contra el proyecto petrolero Sea Lion y adelantó tres medidas legislativas: endurecimiento de sanciones a empresas, creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevas facultades económicas y diplomáticas para el Estado

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la noche un mensaje por cadena nacional en el que anunció una serie de decisiones vinculadas al ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El eje del anuncio fue el envío al Congreso, "con carácter urgente", de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que según explicó el mandatario tendrá tres objetivos centrales.

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El anuncio se dio en el marco de lo que Milei calificó como "un nuevo peligro" para la causa Malvinas: el avance del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que según el Gobierno tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en los próximos meses.

Los tres ejes del proyecto de ley El primer objetivo de la iniciativa es modificar la Ley 26.659 —la norma vigente desde 2011 que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina— para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas. El proyecto extiende ese mismo régimen de penas y prohibiciones a los proveedores de esas compañías, que no podrán contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado, y habilita la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda. Milei adelantó además que el régimen se extenderá a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

El segundo eje crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El Consejo también establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima del país.

Como tercer punto, el proyecto solicita al Congreso que otorgue a ese Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.

Medidas adicionales por decreto Además de los proyectos legislativos, Milei anunció que esa misma noche firmaría un decreto para dar mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio bajo ocupación británica, y un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades de telecomunicaciones. El Presidente sostuvo que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas, y remarcó que el Gobierno procederá a inhabilitar de operar en el país a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en Malvinas sin autorización argentina. El llamado a la unidad política Milei pidió a la dirigencia política, económica y social del país sumarse "con una misma voz" al reclamo por Malvinas y planteó que se trata de una causa que está "por encima de cualquier diferencia política". También apuntó contra el Reino Unido, al que acusó de incumplir sistemáticamente el pedido de las Naciones Unidas de no realizar acciones unilaterales sobre el territorio en disputa, incluida la explotación de sus recursos naturales.

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