Autoridades del BCRA defendieron la reforma de la Carta Orgánica, que quedó lista para votarse en el Senado Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









Santiago Bausili y Vladimir Werning ratificaron el proyecto que establecen como objetivo prioritario del Banco Central la preservación del valor de la moneda y modifican la metodología de remoción de sus directivos.

Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, junto a autoridades del BCRA. Senado

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La intención expresada para la presentación del proyecto fue darle énfasis al objetivo de la estabilidad monetaria en la Carta Orgánica. Ante ello, la redacción del BCRA removería otras cuatro metas: estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico y equidad social. Además se eliminaría el artículo 51 de la ley 11.672, que dispone que la secretaria de Hacienda pueda solicitarle al Banco Central adelantos transitorios por un plazo máximo de 12 meses.

Otros de los cambios tiene que ver con la modalidad de remoción de las autoridades del BCRA, que se darán por falta grave o por una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso. "Queremos involucrar el Congreso en una forma vinculante", sostuvo Bausili en referencia a la intención de este cambio, que recibió críticas del peronismo en torno a un objetivo de perpetuidad en el cargo ("a partir de acá no le rinden cuentas a nadie", dijo José Mayans), pero no se modifica el plazo de seis años establecido para la presidencia. La cordobesista Alejandro Vigo también rechazó el artículo: "Parece un blindaje".

Por otro lado, se acota la definición de lo que constituyen utilidades distribuibles ("no originadas por variaciones en el tipo de cambio o en el valor del oro"). Finalmente, se reforma el artículo 33, estableciendo que los bienes que integran las reservas son inembargables y que el organismo "podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos [...] pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central".

Un plenario en el Senado recibió a las autoridades del BCRA. Senado Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: defensa de Bausili y Werning "Tenemos una sola herramienta, que es la política monetaria", explicó en su introducción Santiago Bausili, quien consideró que "los canales de transmisión de la política monetaria son muy angosto. Tenemos un sistema financiero muy chiquito para lo que es el tamaño de nuestra economía. Tenemos un montón de elementos que proveen inestabilidad a nuestra macroeconomía para intentar exigirle a la política monetaria cumplir con todos esos objetivos".

A partir de allí, el presidente del BCRA trazó un escenario negativo que justificaría la eliminación de los objetivos del organismo: "La economia no crece desde el 2011. El ahorro se viene carcomiendo en la Argentina en los últimos 25 años. El empleo formal no crece y la informalidad es lo único que crece en los últimos diez años". También justificó la eliminación de las transferencias directas al Tesoro apuntando que "se abusó en los adelantos transitorios", y defendió el movimiento que hizo el BCRA a depositar oro en el exterior que, según precisó, están en el BIS de Suiza. "Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad", dijo al manifestar que existía un precio especial para lingotes de menor costo, por su época de fundido, y aseguró que "la posición del oro del BCRA tiene tres niveles de auditoría: interna, externa y la AGN. Las tres entidades completaron si observaciones las auditorías del año 2023, 2024 y 2025". "En ningún caso esto implica afectar los depósitos de liquidez". planteó. En referencia al objetivo central de la reforma, Vladimir Werning señaló que "cuando uno deja abierta muchas puertas abiertas para que la a transferencia de emisión monetaria o reservas generen desequilibrios monetarios y cambiarios, eso termina siempre siendo explosivo a lo largo del tiempo. La reforma busca cerrar esas puertas para que el sector privado no tema que el BCRA, con convivencia con el Tesoro, lo van a sorprender con una emisión monetaria que le licue los ahorros".