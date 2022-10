La lista de Molea intenta dar una sorpresa en las elecciones de abogados

Porque:

Trabajamos de Abogados

No despedimos trabajadores

Somos pluralistas de verdad

No admitimos el discurso único

No somos machirulos ni sectarios

Aspiramos a una justicia que se rompa pero no doble

El 18 de octubre acompañamos a la Lista 2 "ABOGADOS POR LA CONSTITUCIÓN" pic.twitter.com/zXyIsRSuMR