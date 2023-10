Consuelo en la derrota: JxC tendrá una inédita liga de gobernadores

Un poder territorial dividido entre el PJ y JxC, con partidos provinciales orbitando en cercanía a esos espacios, que obligará -al igual que en el Congreso- a negociar al próximo presidente. La Libertad Avanza, pese a la figura de Javier Mieli, no tendrá por delante gestiones provinciales a su cargo.

Ligas

JxC gobernaba hasta ahora solo en Mendoza, Jujuy y Corrientes (más CABA) y ya había sumado en su TEG las fichas Chubut, San Luis, San Juan, Santa Fe y Chaco, distritos que resignó el PJ, que también perdió Santa Cruz en manos del sindicalista petrolero Claudio Vidal. Ahora le quitó al peronismo Entre Ríos. También logró retener este año Mendoza y Jujuy, mientras que Corrientes recién se pondrá en juego en 2025.

Así, la futura liga JxC estará integrada por: Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y el último en arribar Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El único PRO puro es Torres.

Unión por la Patria (UP) ya tenía asegurados a otros tantos mandatarios en sus huestes: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y ahora lograron la permanencia en la mesa Axel Kicillof (Buenos Aires) y Raúl Jalil (Catamarca). Una fortaleza asentada en el Norte Grande, donde tiene seis casilleros.

Solo resta definirse CABA, si el jefe de gobierno será Macri (JxC) o Leandro Santoro (UP). El primero es quien parte con ventaja, ya que logró 49,5% en primera vuelta.

No obstante, entre los provincialismos también hay afinidades. Por ejemplo, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, donde el próximo gobernador será Hugo Passalacqua, suele ser aliado de UP. Y de hecho las categorías a senadores nacionales de esta elección fueron colgadas de la candidatura de Sergio Massa. Y Hacemos por Córdoba tiene raíces peronistas, y no se sumó a ligas previas PJ porque el gobernador Juan Schiaretti (candidato presidencial) se enfrentó abiertamente al kirchnerismo. Resta saber cómo se moverá en diciembre el electo Martín Llaryora, quien ya hizo guiños a Massa.

Caso inverso es el de Santa Cruz, donde el sindicalista Vidal se mostró afín en esta etapa de su vecino Torres, de Chubut.

Los provincialismos más independientes, al menos en cuanto a colores, son los de Neuquén y Río Negro: Rolando Figueroa con Comunidad y lazos con el MPN -al que derrotó en las urnas- y Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro. Ambos asumirán en diciembre.