Boquín complicó a Casal y expuso presiones dentro de causa Correo

Boquín reveló que una de las testigos en su contra es una exempleada de la que pidió el traslado “por falta de confianza”. “Descubrí que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli. Y esa documentación que le pasaba, y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli, estaban relacionados con su vinculación en la causa. Luego cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero del Correo Argentino”, denunció Boquin. Ese tramo formó parte de una presentación que hizo ante la justicia penal por irregularidades de la empresa dependiente de Socma de la familia Macri. Las facturas del estudio Tonelli eran por $4.437.984. Dio a entender que había una suerte de “topo” en su fiscalía, aunque no pudo confirmar que se tratase de un delito.

La fiscal le contestó que en los próximos días va a recusar al Comité Evaluador. “Tengo causales para recusarlo. No tuvieron en cuenta mi defensa y creo que se desempeñaron mal en sus funciones”, evaluó.

“Yo considero que el procurador hoy por hoy me está persiguiendo a mí. Se lo dije a él, se lo puse por escrito”, afirmó Boquín. “Cuando Casal me llamó a mi casa y yo le dije que estaba recibiendo presiones. Me respondió: ‘un fiscal debe tener que saber recibir presiones’ y yo le respondí, ‘sí, pero no de la procuraduría”. “El fiscal durante mucho tiempo no me respondía oficios importantes sobre la gestión”, relató. “Sé que hay muchos que no me quieren por cómo actué en el caso Correo y en otros casos que no tienen trascendencia mediática. Pero es mi obligación. Un fiscal que no incomoda es un fiscal que no está haciendo bien su trabajo”, concluyó la fiscal Boquín.