Martín Soria justificó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia

“El pedido de juicio político es todos los miembros de la Corte Suprema y es apoyado por la inmensa mayoría de los gobernadores. Es un remedio, la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas y fallos arbitrarios e injustificados. Son fallos contrarios a las leyes y la Constitución. El último fue la cautelar a favor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, y solo con el objeto de financiar la campaña electoral de Horario Rodríguez Larreta, pero no termina el ahí el comportamiento vergonzoso”, aseguró Soria.

El proceso se iniciará contra los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

PAG10-CORTE SUPREMA_opt.jpeg empatada. Debió intervenir conjueza ante paridad entre Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda (a favor del Estado) con Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (guiño a CABA).

“Estos jueces de la Corte no son independientes, no son objetivos, ni son imparciales. No están haciendo Justicia, están dedicados a hacer política partidaria con la camiseta amarrilla puesta, a favor de Larreta y Macri”, completó el ministro en diálogo con el programa Argenzuela de Radio 10.

“A Macri le garantizaron que los jueces que trasladaron ilegalmente, conserven sus lugares”, dijo en referencia Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. “También revivieron una ley derogada hace 16 años para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que debe controlar la conducta de los jueces, y lo terminaron paralizaron ese organismo”, remarcó Soria.

En esa línea, destacó el “mal desempeño” de Horario Rosatti con el autonombramiento en la presidencia del Consejo y de Carlos Rosenkrantz interviniendo en más de 60 causas de empresas que fueron clientes de su estudio de abogados.

“El pedido no solo es una hecho inédito, que no solo se relaciona con la gravedad de la crisis judicial, de esta corte diseñada por Macri y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sino que tiene un sentido histórico, es una convocatoria la gran mayoría democrática de nuestro país y a la Justicia que no forma parte de ese Estado paralelo mediático mafioso que el macrismo y algunos medios montaron”, enfatizó el ministro.

“De lo contrario, estamos todos en manos de cuatro cortesanos que detrás de cuatro paredes y chatenado deciden la suerte de los argentinos, y siempre deciden a favor de un puñado de conglomerados económicos”, indicó, y recordó otra polémica sentencia a favor de las empresas de telecomunicaciones, cuando en medio de la pandemia y con cientos de miles de alumnos en sus casas estudiando por videoconferencia, el Gobierno nacional lanzó un DNU que declaró a Internet un servicio público de para que no “estallaran” las tarifas. “Esta Corte en dos semanas impidió que sea un servicio público y las tarifas se dispararon”, subrayó el ministro.

En paralelo, Soria confirmó que en las próximas horas presentará una nueva denuncia por los últimos chat que involucran al secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que revelan las “relaciones promiscuas e indebidas” entre dirigentes de Juntos por el Cambio, la Justicia y los miembros de la Corte Suprema. “Pero además revelan supuestas manipulaciones de licitaciones en la ciudad de Buenos Aires”, dijo Soria, al repasar los presuntos acuerdos entre el funcionario de Larreta y un empresario a cargo del servicio de grúas en la Ciudad.

PAG10-ALEJANDRO DALESS_opt.jpeg Marcelo D’Alessandro

Si este pedido de juicio político prospera, será el tercero en la historia, luego de uno presentado en 1947 por el gobierno de Juan Domingo Perón y otro por la gestión de Néstor Kirchner. "La remioción que hizo Néstor fue un ejemplo a seguir", exaltó. "Nunca antes habíamos visto a jueces de la Corte pergeñando fallos con la oposición", expresó.

“Hablamos todos, pero los prinicpales responsables, no. Es vergonzoso el silencio del Presidente de la Corte: ¿Cómo puede ser que guarde silencio ante los delitos que surgen de los chats? Es un silencio cómplice y vergonzoso”, concluyó.