Crimen del ingeniero: Horacio Rodríguez Larreta cargó contra la Justicia y habló de "puerta giratoria"

"Todas las veces anteriores que se lo detuvo quedó libre, incluso tuvo cuatro condenas efectivas que no cumplió en su totalidad. Lo soltaron antes", remarcó el funcionario.

Acto seguido, destacó el profesionalismo de la Policía de la Ciudad y dijo que "nosotros hacemos nuestra parte" pero protestó: "Necesitamos cambiar esta situación que hace que no importa cuántas veces detengamos a los delincuentes ni cuántos delitos evitemos porque siempre vuelven a la calle".

"Catorce delitos cometió. Las catorce veces se lo detuvo. Y hubo catorce jueces que decidieron dejarlo libre. Así funciona el sistema. Y por eso hay que cambiarlo", amplió Rodríguez Larreta.

En otro pasaje del texto, habló de la "puerta giratoria": "Las cárceles no funcionan si no se cierra la puerta atrás del detenido y no hay ninguna policía del mundo que alcance si cada vez que detiene alguien, hay un juez que lo libera".

Por último, el excandidato presidencial subrayó que "la seguridad de la Ciudad es un trabajo de todos los días, que hacemos con un plan muy claro y toda la decisión política".

"No vamos a aflojar ni un minuto. Construimos la mejor policía del país y no vamos a parar hasta que el resto del sistema cumpla con la ley y cuide a los porteños como nos merecemos", cerró.

El prontuario de Suárez, el acusado de matar al ingeniero

A mediados de junio de este año, Suárez, de 29 años, había sido liberado después de estar en preso la Unidad Penal de Marcos Paz por una causa por violencia de género. En ese entonces, el joven ya tiene 14 causas y cuatro condenas desde 2012.

Sus delitos comenzaron a temprana edad, cuando tenía ocho años: estuvo preso en una cárcel federal y cuando cumplió la mayoría de edad acumuló 13 causas por robos con distinta modalidad y hurtos a mano armada.

P21 - Isaias Suarez - _opt.jpeg Detenido. Isaías José Suárez fue detenido en el Barrio 31 de Retiro tras un allanamiento.

Todos los delitos los llevó a cabo en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De las cuatro condenas que recibió Suárez, dos se plasmaron en los último tiempos.

Desde junio a diciembre del año pasado estuvo preso por el delito de "tentativa de robo" y en el mismo fallo lo declararon "reincidente".

Después de salir en libertad fue de vuelta condenado. Esta vez por un caso de violencia de género, ya que le provocó lesiones a su pareja.