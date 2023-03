Cristina advirtió que "Los Monos" siguieron abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel

A la par de la tasa de homicidios, que pasó de 18,5 a 22 casos cada 100.000 habitantes en el último año, crecen los reportes de operaciones sospechosas en Rosario . La tendencia la dio a conocer la Unidad de Información Financiera (UIF). El avance de los grupos criminales se da en conjunto con un entramado financiero que históricamente se dedicó a “blanquear” el dinero de las ventas ilegales de granos. Las investigaciones avanzan, pero los empresarios involucrados no están en la cárcel. El insólito caso de los integrantes de “Los Monos” que seguían abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel a través de una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Lejos de ser la solución a un problema infinitamente más grande, la instalación de una delegación de la UIF en la ciudad apunta a acelerar el trabajo que el organismo ya viene realizando. “En los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas realizadas en Rosario. En similar sentido, dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee”, dice en su argumento la resolución publicada en el boletín oficial.

Los Monos, “emprendedores”

En octubre de 2021, Ámbito reveló que “Los Monos” inauguraron durante el año 2018 unas 40 empresas fantasma bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por emprendedores para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones.

La maniobra consta formalmente en una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según la compulsa, cuando el grupo narco inscribió estas sociedades no existió ningún tipo de monitoreo ni pasó por la supervisión de personas humanas. El director de Sociedades de la IGJ, Darío De León, reveló a Ámbito que desde adentro de la cárcel los criminales seguían abriendo sociedades. “Una vez que ya estaban detenidas, estas mismas personas presentaban una SAS por semana y el sistema lo permitía porque era totalmente automático. Como se podía hacer de forma remota, alguien afuera se había quedado con las claves y seguían operando”, explicó el funcionario.

La IGJ decidió cambiar el sistema de inscripción para incrementar los controles. Lo hizo con datos sobre la mesa. “Una de cada seis SAS están sospechadas de emitir facturas apócrifas, no es un caso aislado”, dijo De León, quien agregó que “controlar a las personas jurídicas también es parte del combate contra el narcotráfico”.

Investigados, pero en casa

Una serie de episodios vinculan al universo financiero rosarino con la actividad de los narcotraficantes. Uno de los más destacados es el que protagonizó Patricio Carey, titular de la firma Cofyrco que está instalada en pleno centro de Rosario. La historia data de septiembre de 2020, cuando el narco y barrabrava de Newell’s, Marcelo “Coto” Medrano, fue asesinado y en su teléfono fueron hallados mensajes que daban cuenta de que horas antes de ser ejecutado le había comprado de forma ilegal u$s17.000 al empresario.

Luego, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a Carey. Allí, se encontraron al menos unos 174 documentos extraviados y robados que se utilizaron para comprar dólares al tipo de cambio oficial. Esas divisas luego se volcaban al mercado informal. “La cocaína en definitiva es como un commodity que se paga en dólares. Las bandas necesitan de alguien que se los venda”, dijo el fiscal federal Federico Reynares Solari en diálogo con la emisora local Sí 98.9.

A pesar de estar imputado por encubrimiento y lavado de activos, en noviembre del año pasado Carey viajó al mundial de Qatar para alentar a la selección Argentina. A comienzos de diciembre, luego de la coronación del equipo de Lionel Messi, el empresario volvió a Argentina pero fue inmediatamente detenido en Ezeiza, acusado de haber presionado a un testigo.

El paso por la cárcel del financista fue breve. El 6 de enero, el camarista Guillermo Llaudet, en plena feria judicial, decidió devolverle la libertad y remitir las actuaciones al fuero de excepción. Horas después, los medios gráficos rosarinos salieron a la calle con una publicidad de una empresa del grupo Carey promocionando la búsqueda de fondos para un fideicomiso destinado a la construcción de un hotel cinco estrellas en la ciudad.

En Rosario no es el único nombre de peso en el mundo empresarial que está bajo la lupa. El ex titular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, también está acusado de integrar una estructura de narcotráfico por vender dólares de forma ilegal a los delincuentes. En medio de la fuerte devaluación que se produjo a mediados de 2019, los fiscales del caso reunieron comunicaciones con los narcos, que se mostraban preocupados por no quedar ‘descalzados’ con el salto en el tipo de cambio.

A la espera de una sentencia, el empresario se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria. Una fuente al tanto del proceso contó a Ámbito que para otorgarle este benefició “pesó el criterio de arraigo”. Es decir, los bienes que el hombre de negocios posee en el país. Curiosa contradicción, pues se investiga precisamente que esa fortuna fue adquirida por la conducta delictiva.

“Es fácil caerle a quienes los miembros del Poder Judicial no perciben como integrantes de su propia clase y perseguir delitos que se cometen en los barrios menos favorecidos de Rosario por personas que no forman parte de círculos sociales elevados”, dijo el fiscal Federico Reynares Solari, quien concluyó: “Pero la sangre de ese delito violento en zonas marginales es el dinero que se disputa en el centro de la ciudad por estructuras más complejas, que tienen abogados, contadores y empresarios”.