Cristina escala campaña contra Javier Milei y ocupa la centralidad del PJ en Santiago

Cristina Fernández de Kirchner encabezará el domingo el acto por el Día de la Militancia en Santiago del Estero luego de ser consagrada presidenta del PJ. No invitaron a Axel Kicillof ni a Ricardo Quintela.

Pero además, reclamó un "Estado que sea rentable". "Que prueben con construir algo ellos, con hacer algo que sea palpable para la ciudadanía y que el Estado tenga rentabilidad, no solo 4 o 5 vivos. Algo que aproveche todo el pueblo, no sólo los que tienen muchísima guita", fue el pedido de Cristina ante Gustavo Menéndez (Merlo) y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.

La observación de la nueva jefa del PJ surgió a partir del cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner a Palacio Libertad dispuesto por el gobierno de Javier Milei. "A mí no me molesta, pero por qué no prueban con construir algo nuevo ellos?", se preguntó en el Instituto Patria. "Mándense un CCK nuevo y si le quiero poner de nombre Jorge Rafael Videla, que lo hagan", fue la queja que despertó una ola de abucheos entre los presentes.

Debuta al frente del PJ

En ese contexto reaparecerá Cristina este domingo a partir de las 19 en la Asociación Atlética Quimsa, un club de básquet santiagueño, donde con la presencia del gobernador Gerardo Zamora y del senador peronista José Neder, se celebrará el Día de la Militancia. Será el primer acto público de la expresidenta ya en condición titular del Consejo Nacional Justicialista luego de la consagración de la lista "Primero la Patria" ante el rechazo de la justicia electoral a la agrupación "Federales un grito de corazón" que encabezaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

“Estamos contentos de acompañar a Cristina en esta tarea de ordenar, darle volumen político y recuperar fuerza militante en el peronismo de todo el país. Sabemos de su capacidad y compromiso, del cariño que tiene hacia ella el pueblo, porque cuando gobernó lo hizo a favor de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, de las Pymes. Vamos hacia un PJ competitivo, estando al lado de la gente, escuchando y construyendo sobre un escenario de acción permanente”, aseguró Neder, organizador del acto que tendrá a Cristina como principal oradora.

Los organizadores del acto, sin embargo, dejaron afuera a otras figuras del peronismo con proyección nacional. Es que caso de Quintela que no fue invitado y celebrará el domingo en La Rioja con una "mateada" militante y una jornada de voluntariado. Pero desde La Plata confirmaron que tampoco recibió invitación Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires con quien La Cámpora de Máximo Kirchner mantiene un vínculo áspero a partir de la neutralidad, y pedido de unidad, que formuló Kicillof en el marco de la ya resuelta interna del PJ.