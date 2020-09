Cristina cruzó a Cornejo: "Otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'"

"Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago': Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…", señaló la expresidenta y advirtió: "¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!".