Cristina alertó sobre cómo es el funcionamiento de la Legislatura porteña

La legisladora Lucía Campora, aseguró en la red social del pajarito que, mientras "en el Congreso, JxC pide postergar el proyecto de reorganización de la Justicia Federal por no ser 'prioritario' para tratar en pandemia", el macrismo aprobó durante ASPO la ley 6302 (reforma del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público) la ley 6306 (habilita audiencias públicas virtuales para avanzar por ejemplo con venta de inmuebles) ley 6314 (ley de apps) Res 68/20 para la designación de cuatro jueces y ley de Responsabilidad del Estado.

" Justo Horacio Rodríguez Larreta decía que hace falta más debate para tratar temas de Justicia. Le cuento que en la Legislatura su bloque pidió preferencia para la reforma del Consejo de la Magistratura (o sea, acortó los plazos p/ observaciones)" twiteó la legisladora.

Posteriormente Campora amplió: "Era un proyecto que modificaba los órganos de administración de recursos del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. Tranqui. Cero estructural. La comisión de Justicia en la que discutimos ese proyecto duró literalmente menos de 10 minutos. ¿No me creen? Miren". A continuación viralizó una imagen que da cuenta del tiempo que le destinaron al debate.

Y prosiguió al sostener: "Lo mismo pasó con la Ley de Responsabilidad del Estado, sancionada la semana pasada. Pidieron preferencia y tuvimos UNA SOLA comisión para discutir el tema. Yapa: por esta misma Ley, en el Congreso, en 2014, hicieron un show como el que están haciendo ahora en Diputados".

Embed Y esto me indigna. Miren cómo se define el temario de las sesiones: el vicepresidente de la @LegisCABA lee las propuestas de los bloques y el jefe de Vamos Juntos va diciendo "sí, no, sí, no..." a piacere. Menos diálogo que película muda



[Vean desde 8:50]https://t.co/ZZyjlUiWY8 — Lu Cámpora (@lucampora) September 1, 2020

Embed Veo que JxC se abroquela en el Congreso por un reglamento "sesión por sesión". No hace falta aclarar que en la Legislatura ese delirio no se le ocurrió ni a ellos mismos y ya vimos que la virtualidad no les es un problema para tratar las leyes de fondohttps://t.co/Zuy4CkmjY0 — Lu Cámpora (@lucampora) September 1, 2020

Tras esta exposición, se preguntó en twitter, "¿Guzmán puede reestructurar la deuda argentina por zoom y @marioraulnegri no puede discutir las leyes si no es de manera presencial? No jodamos. Seamos serixs". "Ya es hora de dejar atrás toda forma de oportunismo político. Necesitamos que todxs seamos muy, pero muy responsables. Si el contexto no los hace darse cuenta de esto, por lo menos que lo haga el miedo al ridículo, porque este nivel de incoherencia no te lo robo", cerró Lucía Campora.