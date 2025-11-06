Tragedia en Palermo: una mujer murió y cinco personas resultaron heridas en el incendio de un edificio







El fuego se desató durante la madrugada en un departamento de Scalabrini Ortiz al 2300. Bomberos y personal del SAME trabajaron más de una hora para controlar las llamas.

Una mujer de 68 años murió y cinco personas fueron asistidas por inhalación de humo tras el incendio.

Una mujer murió y cinco personas resultaron heridas tras un incendio que se desató en la madrugada de este jueves en un edificio de diez pisos ubicado sobre Scalabrini Ortiz al 2342, entre Güemes y Charcas, en el barrio porteño de Palermo. Las llamas comenzaron en el interior de un departamento y el humo rápidamente se expandió por todo el edificio.

Ante el siniestro, se desplegó un gran operativo que incluyó la intervención de los Bomberos de la Ciudad. Por su parte, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco ambulancias y una unidad de Triage, con profesionales que asistieron a un total de seis personas en el lugar: cinco mujeres y un hombre, todos adultos con edades comprendidas entre 34 y 72 años. El personal de rescate trabajó durante más de una hora para sofocar el fuego, ventilar el edificio y asistir a los vecinos afectados.

Incendio Palermo Bomberos de la Ciudad trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y ventilar el edificio. X: @PeriodismoMovi3 Según informaron fuentes oficiales, la víctima fatal fue una mujer de 68 años, hallada sin vida dentro del departamento donde se inició el incendio. Otras cinco personas fueron trasladadas con síntomas de inhalación de humo y recibieron atención médica en el lugar y en hospitales cercanos.

Investigación en curso Una vez extinguido el incendio, la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Científica iniciaron las tareas de peritaje, con el objetivo de establecer el origen del fuego y evaluar el estado estructural del edificio.

Además trabaja la Policía Científica en la escena para determinar las causas del siniestro, que aún no fueron establecidas. No se descarta que el fuego se haya originado por un desperfecto eléctrico o por el mal funcionamiento de algún artefacto doméstico.

Mientras se ralizaban las tareas de peritaje y ventilación, el tránsito permaneció totalmente cortado sobre Scalabrini Ortiz.

