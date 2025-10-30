Cristina Kirchner recibió en su domicilio a Carlos Maslatón: de qué hablaron

La expresidenta recibió al abogado en su domicilio de San José 1111. Hablaron sobre la economía actual, el pasado kirchnerista y la condena por Vialidad.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió el miércoles con Carlos Maslatón en su domicilio de San José 1111 donde transita la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. "Gracias por tu visita y, sobre todo, por tu solidaridad", expresó en un mensaje difundido esta tarde. "La encontré bien y fuerte", destacó el abogado.

"Qué buena la charla de ayer con Carlos Maslatón" , afirmó la exmandataria y actual titular del Partido Justicialista, quien destacó que lo mejor del encuentro fue "lo que no se dijo, pero que está implícito" que es "la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto".

Kirchner valoró positivamente el encuentro, no solo por los puntos en común que encontraron ambos, sino también por haber sido "entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas" .

Más temprano, Maslatón se refirió a la reunión en su cuenta de "X" con una cita del Evangelio según San Mateo del Nuevo Testamento que se refiere a quienes "padecen persecución por causa de la justicia" a quienes, según indica el texto, "de ellos es el reino de los cielos".

"Ayer me reuní con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas", comenzó el abogado.

En ese sentido, dijo que la expresidenta se encuentra "bien y fuerte" y señaló que durante la charla le recordó haber sido "muy crítico de su gobierno en 2012-2013". "Entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional", diferenció.

Durante el encuentro analizaron "la economía y los errores financieros del gobierno actual" y, según dijo Maslatón, también le habló sobre la causa judicial: "Le ratifiqué conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral".

En la charla entre ambos no estuvo ausente el tema Irán y AMIA. "En este sentido le conté de mi reunión con el Presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010 donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente", añadió.

Sobre el cierre, el abogado le transmitió sus mejores deseos a Cristina Kirchner "apreciada por gran parte de la población argentina y que merece respeto". "En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país", cerró.

La reunión fue gestionada por Eduardo Valdés, a quien Maslatón valoró como un "amigo personal del peronismo desde hace 43 años", con quien convivió en la política universitaria "en la transición democrática y en la Ciudad siendo él Secretario General de la Intendencia y yo un concejal por la Ucedé".