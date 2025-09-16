Dónde voto en Catamarca 2025: consultá el padrón electoral







Catamarca llega a las urnas este 26 de octubre sin haber desdoblado el calendario. Además, modificó el padrón definitivo sumando escuelas y mesas en la provincia.

El 26 de octubre, Catamarca deberá elegir representantes tanto a nivel nacional como provincial.

La cuenta regresiva hacia las elecciones del 26 de octubre de 2025 ya está en marcha, y en Catamarca la expectativa es doble: se vota tanto a nivel nacional como provincial. La particularidad de este año es que Catamarca no desdobló su calendario, de modo que los electores deberán acudir a dos urnas diferentes el mismo día. Una será con la flamante Boleta Única de Papel para los cargos nacionales, y otra con el sistema tradicional de sobre y boleta partidaria para las categorías provinciales. Esa mezcla de modalidades promete darle un carácter singular a la jornada.

Mientras tanto, la Justicia Nacional Electoral ya publicó el padrón definitivo y algunos vecinos ya notaron que sus lugares de votación cambiaron. No es un error: se sumaron 30 escuelas y 400 mesas nuevas en toda la provincia, lo que bajó la cantidad de votantes por mesa de 350 a 250. El ajuste busca agilizar la jornada, pero también genera cierta incertidumbre en los votantes que deberán revisar el padrón con atención para evitar sorpresas.

Padrón electoral.jpg Catamarca sumó 400 mesas y 30 escuelas en el Padrón electoral para agilizar las elecciones.

El padrón definitivo ya se encuentra disponible en el sitio de la Justicia Nacional Electoral y también en el portal de la Justicia Electoral de Catamarca. Allí se puede chequear el establecimiento, el número de mesa y el orden de cada elector.

La recomendación oficial es ingresar con el número de DNI y el género tal como figura en el documento. Esa consulta rápida evita confusiones y asegura saber con tiempo dónde votar. La incorporación de más escuelas en el interior provincial —como en Belén, Andalgalá y Tinogasta— apunta a reducir traslados y mejorar la accesibilidad en zonas alejadas.

Embed "No es posible visualizar el contenido" Elecciones 2025: qué se vota en Catamarca el 26 de octubre En el plano nacional, Catamarca renovará cinco bancas en la Cámara de Diputados mediante el sistema D’Hondt y elegirá tres senadores nacionales: dos para la lista más votada y uno para la segunda fuerza. La gran novedad será la aplicación de la Boleta Única de Papel, que se estrena en todo el país en estas legislativas. En el ámbito provincial, los catamarqueños deberán elegir 20 de los 40 diputados que integran la Legislatura local. Los mandatos de los nuevos representantes se extenderán hasta 2029. En esta ocasión no se votarán senadores provinciales ni cargos ejecutivos, ya que el gobernador Raúl Jalil tiene mandato hasta 2027. urna.jpg Catamarca tendrá este 26 de octubre dos sistemas de boletas: el tradicional para los cargos provinciales, y la boleta única para los cargos nacionales. El calendario oficial fijó el inicio de la campaña publicitaria para el 16 de septiembre, mientras que la veda electoral comenzará el 24 de octubre. La clave, como cada elección, será la participación: más allá de la complejidad logística de las dos urnas y los sistemas distintos, el compromiso ciudadano marcará la jornada en Catamarca.