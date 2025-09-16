Dónde voto en Formosa 2025: consultá el padrón electoral







La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre. Formosa renueva dos bancas en la Cámara de Diputados a nivel nacional y no elige cargos provinciales.

Ya se encuentra habilitado el padrón electoral en Formosa para la votación legislativa del próximo 26 de octubre. Télam

El 26 de octubre de 2025, los formoseños deberán acercarse nuevamente a las urnas en el marco de las elecciones legislativas, que coinciden con el calendario nacional. Se trata de un comicio clave, ya que la provincia renovará dos bancas en el Congreso de la Nación y será la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel a nivel nacional.

El padrón electoral definitivo ya se encuentra disponible en línea y permite conocer con antelación el establecimiento, la mesa y la dirección exacta donde cada ciudadano deberá emitir su voto. Este paso previo resulta fundamental para evitar contratiempos el día de la elección y garantizar que todos los habilitados puedan ejercer su derecho de manera ordenada.

En Formosa, además de la votación nacional, no habrá elecciones provinciales. La provincia sólo renovará sus dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y no se elegirán legisladores locales ni autoridades ejecutivas, lo que acota el escenario político exclusivamente a la disputa por la representación en el Congreso.

Dónde voto 2025: consultá el padrón electoral de Formosa Para conocer el lugar de votación, los electores deben ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito. Allí se desplegará la información correspondiente al establecimiento asignado. Además, el portal habilita un espacio para verificar los datos personales y realizar reclamos en caso de errores.

Un detalle importante: quienes detecten inconsistencias en su registro podrán corregirlas hasta el 26 de septiembre. Pasada esa fecha, las observaciones ya no serán consideradas y deberán esperar a los próximos comicios para modificar su situación en el padrón.

El padrón digital también brinda acceso a los datos del Registro Nacional de Electores, lo que permite corroborar la información vinculada a cada votante. En la práctica, este sistema busca evitar confusiones habituales, como la asignación de mesas lejanas al domicilio o la repetición de datos antiguos. Embed "No es posible visualizar el contenido" Elecciones 2025: qué se vota en Formosa el 26 de octubre En el plano nacional, Formosa elegirá dos diputados nacionales, que representarán a la provincia en la Cámara Baja. En esta ocasión no se renovarán senadores, ya que esa elección está prevista para 2027. A nivel país, los argentinos deberán votar por 127 diputados nacionales y 24 senadores, según el sistema de reparto vigente. En Diputados se aplica el método D’Hondt, que asigna bancas de acuerdo con la población de cada distrito, mientras que en el Senado cada provincia elige tres representantes: dos por la fuerza más votada y uno por la segunda. En Formosa, competirán varias fuerzas políticas. El Frente para la Victoria lleva como candidata principal a Graciela de la Rosa, acompañada por Fabián Cáceres. La Libertad Avanza postula a Atilio Basualdo y Marion Rodríguez, mientras que “Juntos por la Libertad y la República” presenta a Enzo Casadei y Beatriz Galeno. El Partido Obrero, en tanto, lleva a Fabián Servín y Natalia Coronel.