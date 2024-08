Cristina de Kirchner pone límites en el peronismo y veta acercamiento a Victoria Villarruel

El senador nacional por Formosa agregó en la entrevista con Perfil que "con respecto al rol del Estado, nosotros tenemos una visión que creo ella comparte, porque incluso hace poco, cuando recibió un diploma, dijo que está orgullosa de ser la universidad pública. Eso es lo que define ella".

En marzo, Sergio Berni, exministro de seguridad de Axel Kicllof, también había elogiado a la vicepresidenta al asegurar: “La doctora Villarruel es un personaje político que tiene autonomía de pensamiento y lo celebro. Ojalá los nuestros tuvieran la misma autonomía de pensamiento, en vez de agachar la cabeza todos los días”.

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Néstor y Cristina Kirchner, embarcado en la reconstrucción del peronismo, también tuvo una visión valorativa de Villarruel: "Yo no voy a negar el nacionalismo de ella. Lo que puede llegar a acontecer es que aparezca un nacionalismo que englobe al conjunto. Lo que está en debate acá es el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión... quizá en este proceso de inclusión terminemos todos siendo nacionalistas de inclusión".

"Cantos de sirena" del peronismo

El senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, realizó declaraciones radiales este sábado, donde se refirió a la situación interna del bloque y a la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien le pidió que ''no escuche esos cantos de sirena'' del peronismo. "El cruce de Villarruel y Mayans (titular de la bancada de Unión por la Patria), no es de mi simpatía, le pediría a la Vicepresidente que se tape los oídos con cera y no escuche esos cantos de sirena". En su crítica al peronismo, también lanzó dardos hacia Guillermo Moreno, a quien tildó de ''nefasto, empobrecedor de manual''.