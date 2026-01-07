Rechazaron tratar durante la feria judicial las apelaciones de la defensa de Cristina Kirchner + Seguir en









La definición fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que postergará el debate sobre la cantidad de visitas, el acceso a la terraza y el uso de tobillera electrónica que solicita la expresidenta.

Se cumplen siete meses de la condena de Cristina Kirchner.

Luego de obtener el alta médica tras atravesar dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, Cristina Fernández de Kirchner recibió este miércoles un traspié judicial, que le denegó la revisión de las condiciones en las que atraviesa su prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles, la Cámara de Casación Penal definió postergar hasta febrero, cuando termine la feria judicial, los reclamos de la defensa legal de la expresidenta para que revierta las restricciones a su prisión domiciliaria. En noviembre pasado, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, estableció que Cristina Kirchner no podría recibir más de tres personas por visita, por un plazo máximo de dos horas y hasta dos veces por semana salvo excepciones que requieran autorización judicial previa.

Asimismo, también limitó la posibilidad de que la titular del Partido Justicialista acceda a la terraza de su edificio, en el que puede estar hasta dos horas por día. Esos pedidos, en conjunto con el uso de la tobillera electrónica, fueron los reclamados por la defensa judicial de Cristina Kirchner, que también pidió que se amplíen las personas consideradas de su círculo íntimo, como Alicia Kirchner y sus hijas.

En ese marco, el fallo de Casación tuvo voto dividido sobre el tratamiento en enero solicitado por los abogados de la expresidenta. Los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci negaron la solicitud, alegando que la defensa no aportó "argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. Por su parte, Mariano Borinsky entendió que había que dar lugar al requerimiento al tratarse de una situación que vincula la cotidianidad de la solicitante y las condiciones de su arresto domiciliario.

Causa Vialidad: piden excluir bienes del decomiso Las defensas de los condenados en la causa Vialidad recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky, la resolución que identificó a más de un centenar de bienes que alcanzarían a cubrir los $684 mil millones decomisados.

Cristina Kirchner economistas Luego de una visita de dirigentes peronistas, la Justicia limitó el número de visitas que puede recibir Cristina Kirchner. El juez hizo saber la radicación del expediente en los términos del artículo 453 del Código Procesal Penal de la Nación, que emplaza a las partes a comparecer ante el alto tribunal por el término de tres días. El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 resolvió, en la causa Vialidad, decomisar más de 100 bienes inmuebles de Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Contra dicha sentencia, interpusieron recursos de casación las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, que fueron concedidos por el Tribunal el pasado 12 de diciembre de 2025 y se encuentran bajo revisión actual de la Sala IV de la cámara que preside Borinsky. En ese sentido, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, cuestionaron que se incluyeran 19 inmuebles que están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, ajenos a la causa. Consideraron arbitraria y contradictoria la medida y advirtieron la violación de normas internacionales.