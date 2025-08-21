Cruce entre la AFA y el Gobierno: Pablo Toviggino le respondió a Federico Sturzenegger por las SAD

El tesorero del la Asociación del Fútbol Argentino salió con los tapones de punta tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y uno de los dirigentes de mayor peso del fútbol argentino, Pablo Toviggino .

Durante su exposición sobre la derogación de decretos delegados, el funcionario hizo referencia a la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuestionó directamente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia .

Sturzenegger sostuvo que el fútbol argentino enfrenta “un problema estructural” y que el debate sobre las SAD continúa vigente: “Nos parece inapropiado que Barracas sea la única SAD del fútbol argentino, igual muestra que funcionan”, expresó.

Además, criticó el esquema de beneficios impositivos que favorecen a los clubes y comparó la situación con la de “la empresa del Señor del Tabaco”, en alusión a convenios que, según dijo, se utilizan para imponer obligaciones de pago de forma indebida.

Ante esas declaraciones, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , utilizó sus redes sociales para responder con dureza: “Me parece que te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada . Los clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles. Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos”, escribió en un mensaje dirigido a Sturzenegger.

El dirigente también cuestionó el desconocimiento del ministro sobre la estructura del fútbol argentino y agregó con tono irónico: “Seguís perdido en el bosque, Lobito de Dientes de Goma. Antes de hablar, sería bueno que te asesoren bien y no cometas los mismos errores que tus compañeritos de gabinete. Deseo para vos y ellos que pronto tengan novedades”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tovigginopablo/status/1958654799257182230?s=48&t=U9vc1W6l-_ZmBU77yqofvA&partner=&hide_thread=false Me parece que te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada. Los Clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles. Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos. Si, de aquellos papeles que… https://t.co/1ksxlgbjIv — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) August 21, 2025

Un debate que vuelve a encenderse

Si bien desde la AFA remarcan que la Justicia ya cerró la discusión sobre las SAD y ratifican que los clubes seguirán siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, el Gobierno insiste en la necesidad de abrir el debate para dar “libertad de elección” a los socios.

El contrapunto deja en claro que la tensión entre la dirigencia del fútbol argentino y la Casa Rosada sigue escalando, en un contexto donde además entran en juego intereses económicos, fiscales y políticos de peso.