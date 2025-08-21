SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de agosto 2025

Cruce entre la AFA y el Gobierno: Pablo Toviggino le respondió a Federico Sturzenegger por las SAD

El tesorero del la Asociación del Fútbol Argentino salió con los tapones de punta tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sturzenegger volvió a hablar sobre las SAD y desde AFA respondieron.

Ámbito Financiero

Durante su exposición sobre la derogación de decretos delegados, el funcionario hizo referencia a la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuestionó directamente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Sturzenegger sostuvo que el fútbol argentino enfrenta “un problema estructural” y que el debate sobre las SAD continúa vigente: “Nos parece inapropiado que Barracas sea la única SAD del fútbol argentino, igual muestra que funcionan”, expresó.

Además, criticó el esquema de beneficios impositivos que favorecen a los clubes y comparó la situación con la de “la empresa del Señor del Tabaco”, en alusión a convenios que, según dijo, se utilizan para imponer obligaciones de pago de forma indebida.

La respuesta de la AFA

Ante esas declaraciones, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, utilizó sus redes sociales para responder con dureza: “Me parece que te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada. Los clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles. Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos”, escribió en un mensaje dirigido a Sturzenegger.

El dirigente también cuestionó el desconocimiento del ministro sobre la estructura del fútbol argentino y agregó con tono irónico: “Seguís perdido en el bosque, Lobito de Dientes de Goma. Antes de hablar, sería bueno que te asesoren bien y no cometas los mismos errores que tus compañeritos de gabinete. Deseo para vos y ellos que pronto tengan novedades”.

Un debate que vuelve a encenderse

Si bien desde la AFA remarcan que la Justicia ya cerró la discusión sobre las SAD y ratifican que los clubes seguirán siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, el Gobierno insiste en la necesidad de abrir el debate para dar “libertad de elección” a los socios.

El contrapunto deja en claro que la tensión entre la dirigencia del fútbol argentino y la Casa Rosada sigue escalando, en un contexto donde además entran en juego intereses económicos, fiscales y políticos de peso.

