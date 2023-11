Cuáles fueron las ideas de Juan Bautista Alberdi que elogia Javier Milei

Apoyándose en los ideales del ex abogado, jurista, economista, político, diplomático, escritor y músico, Milei comenzó el relato de manera contundente y señaló que “hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi . De nuestros padres fundadores que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia””.

"El que no cree en la libertad como fuente de riqueza, ni merece ser libre, ni sabe ser rico. La Constitución que se han dado los pueblos argentinos es un criadero de oro y plata”, fueron algunas de las frases que se pueden leer de Alberdi, y en las que supuestamente se basó Milei según el libro " Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina".

El pensamiento sobre el Banco Central

O por ejemplo, las palabras relacionadas al Banco Central: "La reforma de un banco de estado es imposible. No hay más que un medio que de reformarlo: es suprimirlo”.

Siguiendo con la misma línea del informe de Infobae, Alberdi narraba que “la libertad es el medio no el fin de la política de nuestra Constitución. Cuando decimos que ella ha hecho de la libertad un medio, queremos decir que ha impuesto al Estado la obligación de no intervenir por Leyes ni Decretos restrictivos al ejercicio de la producción, pues en economía la libertad del individuo y la no intervención del Estado, son dos locuciones que expresan un mismo hecho”.

Mientras que Javier Milei estaba en sintonía con la idea de Alberdi: “Nuestro pueblo no carece de pan, sino de educación, pues aquí tenemos un pauperismo mental. Nuestro pueblo argentino muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos en el arte de enriquecer”.

En tanto, otra frase enmarcada en la emisión monetaria marca que "mientras el gobierno tenga el poder de hacer moneda con simples tiras de papel que nada comprometen, ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo permanecerá inalterable como un gusano roedor en el corazón de la Constitución Argentina”.

Para entender un poco hacia dónde se dirigía con sus pensamientos Alberdi, solo basta encontrarse con estas cincos frases resonantes.