Cuáles son los proyectos que busca impulsar el Gobierno en el Congreso tras la salida de Manuel Adorni

La Casa Rosada busca retomar la agenda con una batería de reformas que incluye cambios en la Carta Orgánica del BCRA, una reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y la actualización de la ley de Inocencia Fiscal.

El Gobierno busca dejar atrás la crisis política que derivó en la salida de Manuel Adorni y retomar la iniciativa con una agenda legislativa enfocada en reformas económicas e institucionales. Tras varios días marcados por el reordenamiento interno, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , reunieron el miércoles a legisladores de La Libertad Avanza para alinear prioridades y acelerar el impulso de una serie de proyectos que el oficialismo considera centrales para la segunda mitad del año.

La hoja de ruta combina iniciativas ya anunciadas con otras que todavía se encuentran en elaboración. El eje más relevante es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , un proyecto en el que, según adelantó el propio Presidente, trabajan en conjunto los equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Según pudo saber Ámbito, uno de los principales cambios en estudio buscaría dotar al organismo de un esquema institucional similar al de otros países de la región, donde la conducción del banco central mantiene mayor estabilidad y no queda atada a los cambios de administración. "Como Perú", señalaron a este medio fuentes de Casa Rosada.

Entre las modificaciones que analiza el oficialismo también figura la revisión de las reformas incorporadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. En ese marco, una de las posibilidades sería restringir o eliminar la facultad del Banco Central para otorgar adelantos transitorios al Tesoro, un mecanismo utilizado para asistir al Estado mediante emisión monetaria.

Otro de los puntos bajo análisis sería la utilización de reservas internacionales para el pago de deuda pública, una herramienta habilitada por la reforma de la carta orgánica de 2012. La intención del equipo económico sería reducir la discrecionalidad en el uso de esos recursos y reforzar el rol del Banco Central como autoridad monetaria independiente.

La eventual reforma se enmarcaría en las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional en mayo, cuando instó a la Argentina a fortalecer la independencia del BCRA, avanzar hacia un esquema cambiario más flexible y disminuir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización.

Reforma política, otra de las prioridades del Gobierno

A esa iniciativa se suma la reforma política que impulsa el Gobierno. El proyecto no solo apunta a eliminar las PASO, sino que también introduce cambios en la ley orgánica de los partidos políticos, en el financiamiento de las campañas y en la implementación de la Boleta Única de Papel.

En Casa Rosada sostienen que las primarias representan un gasto innecesario para el Estado y argumentan que, en la práctica, terminaron funcionando como una “gran encuesta nacional” más que como un mecanismo efectivo de selección de candidaturas. El oficialismo también considera que el sistema debilitó la identidad de los partidos y favoreció las disputas internas de las coaliciones.

El Gobierno impulsa una reforma política en el Congreso.

La reforma también endurece los requisitos para crear y mantener partidos políticos. Entre otras modificaciones, eleva las exigencias de afiliados y representación territorial para conservar la personería jurídica, en línea con la intención oficial de reducir la proliferación de sellos partidarios sin estructura real.

Otro de los capítulos incluidos en el proyecto está vinculado al financiamiento electoral. El Gobierno busca limitar los aportes públicos destinados a campañas y fortalecer los mecanismos de control sobre los gastos partidarios. Además, incorpora restricciones para la contratación de asesores extranjeros durante las campañas electorales.

La iniciativa suma además la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional, con el objetivo de impedir que puedan ser candidatos dirigentes con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. Se trata de un punto que ya generó fuertes disputas parlamentarias en años anteriores y que ahora vuelve a aparecer dentro del paquete de reforma política impulsado por el oficialismo.

Zona Fría e Inocencia Fiscal, ejes de la segunda etapa del año en el Congreso

En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar sobre el régimen de Zona Fría, un esquema que otorga tarifas diferenciales de gas a millones de usuarios. El Gobierno considera que el sistema vigente requiere modificaciones para focalizar mejor los subsidios y reducir el gasto público, en línea con la política de equilibrio fiscal que impulsa la gestión de Milei.

Otro de los proyectos que figura entre las prioridades es la modificación de la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa apunta a profundizar el esquema aprobado meses atrás para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y reducir la litigiosidad en materia tributaria, una demanda que el oficialismo sostiene que contribuiría a mejorar el clima para la inversión y la formalización de la economía.

La definición de esta agenda llega en un momento clave para el Gobierno. Con la salida de Adorni ya consumada y el recambio de vocería resuelto, la Casa Rosada busca volver a colocar el foco en las reformas de gestión y mostrar que la crisis política no alterará el rumbo de las principales iniciativas.