Denunciante de Vidal: "Un político de trayectoria no puede estar violando la cuarentena impunemente"

"La pena es pequeña, no llega a dos años", remarcó el letrado en diálogo con el canal de noticias C5N, y agregó lo que consideró más importante: "Lo grave es el ejemplo. Un político de trayectoria no puede estar violando la cuarentena impunemente".

Asimismo, remarcó que la exmandataria provincial al participar de reuniones con fines políticos a pesar de no tener un cargo activo no hace más que difundir un mensaje: "¿Cuál es el discurso? ¿Ustedes cuídense y yo no porque soy impune?".

Igolnikov fundamentó que "ninguna cuarentena se rompe sola" y, en este caso en particular, la exgobernadora fue "invitada a casa de gente conocida".

"Ella ha tenido, claramente, reuniones partidarias con funcionarios, y como dije en la denuncia: algunos pueden tener coronavirus y otros parecen tener coronita", señaló.

En cuanto a los encuentro que mantuvo la mandataria durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Martín Lousteau; el exdiputado Emilio Monzó y Campbell apuntó: "Hay muchas más reuniones que han tenido Vidal y Campbell. Y esto viene de tiempo. O sea, nadie ha desmentido que hayan existido las reuniones".

Esta semana se conoció Enrique Quique Sacco, actual pareja de Vidal, dio positivo de Covid-19, al tiempo que la madre del periodista también resultó infectada.