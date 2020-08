Larreta y Kicillof se reunieron para delinear detalles de la próxima etapa de la cuarentena

A su vez, trascendió que evaluaron la cantidad de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales de ambos distritos.

Larreta y Kicillof resaltaron el compromiso social y el esfuerzo para hacerle frente a la pandemia, y el próximo paso será coordinar las medidas y definirlas en un encuentro con el presidente en los próximos días.

El pasado lunes, Rodríguez Larreta ya se reunió con Alberto Fernández en la Residencia de Olivos durante "poco más de 30 minutos", donde ambos mandatarios "analizaron los datos epidemiológicos" de la Ciudad y el jefe porteño adelantó su plan para la flexibilización de algunas actividades como los deportes individuales y la apertura de comercios en zonas que habían quedado relegadas durante las últimas aperturas.

Tras esta reunión, desde el Gobierno porteño señalaron que "no va a haber muchos cambios en la próxima etapa" y apuntaron que, como la Ciudad comienza a "atravesar el famoso pico de casos, más allá de los deportes individuales y la apertura de comercios en las zonas de los barrios de Once, Retiro, Flores y Constitución, que quedaron postergados en la fase anterior, no habrá grandes modificaciones".

Por su parte, Kicillof concurrirá al encuentro con el jefe de Gobierno porteño con la postura de que en la próxima etapa de la cuarentena “siga todo igual como hasta ahora, sin avances ni retrocesos”, señalaron desde el entorno del mandatario bonaerense.