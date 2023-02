Daniel Scioli, sobre una posible candidatura: "Cuando llegue el momento, decidiré"

"Cuando llegue el momento lo decidiré y lo conversaré, con mi espacio y con la gente, a la que escucho cada vez más. Siempre estuve a disposición, siempre estoy, de una manera diferente. Esto de Brasil me permitió actualizarme y renovarme", sostuvo Scioli. En ese sentido, se refirió a cómo sobrellevar su función diplomática junto a una posible campaña electoral, aludiendo que "la gente ya me conoce, no hace falta que haga mucha campaña. No le seré indiferente, voy a asumir responsabilidades".