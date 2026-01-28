Frente sindical convocó a marchas en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral

Será el 5 de febrero en la capital cordobesa y el 10 en la ciudad santafesina. "El Gobierno tiene que empezar a preocuparse", plantearon los gremialistas.

Mientras el oficialismo continúa con las tratativas en las provincias y las bancadas dialoguistas del Senado para alcanzar mayorías a favor de la reforma laboral , un frente sindical se conformó para anunciar dos movilizaciones en ciudades claves de la Argentina en contra del proyecto que modifica la ley de trabajo.

La convocatoria es impulsada por Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , la Federación Aceitera (FTCIODyARA) , la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y sindicatos agrupados a la CGT y la CTA . Se confirmó que la primera de las movilizaciones será el jueves 5 de febrero en la ciudad de Córdoba , mientras que la siguiente será el martes 10 de febrero en Rosario.

Aunque no comprende una marcha orgánica de las principales centrales obreras , buscan ejercer presión contra los gobernadores de ambos distritos , cuyos representantes parlamentarias protagonizan una tercera posición legislativa y aún no confirmaron qué postura tomarán de cara a las elecciones.

"Hay un antes y después de hoy: el Gobierno tiene que empezar a preocuparse ", planteó Rodolfo Aguiar (ATE) en sus redes sociales, considerando que "se abre un nuevo capítulo en la confrontación que el Gobierno mantiene con los trabajadores".

El titular del gremio de estatales planteó que "se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado" y pidió dejar "en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma . Se trata de una reforma laboral que no va en contra de los trabajadores, directamente va en contra de la Argentina".

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE, UOM, ACEITEROS, AERONÁUTICOS Y GREMIOS DE TODAS LAS CENTRALES LANZAN PLAN DE LUCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL!! HAY UN ANTES Y DESPUÉS DE HOY: EL GOBIERNO TIENE QUE EMPEZAR A PREOCUPARSE!! Se abre UN NUEVO CAPÍTULO EN LA CONFRONTACIÓN que el Gobierno… pic.twitter.com/IsWo4JOjQB

Reforma laboral: reunión del oficialismo y dialoguistas en el Senado

Patricia Bullrich aisló al peronismo en el Senado y se reunió con los presidentes de bloques dialoguistas para garantizarse una mayoría en su proyecto más ambicioso: la reforma laboral. "Los pedidos están sobre todo en el impacto impositivo", remarcó a este medio una de las participantes, aunque se insiste en el hermetismo "para que no se complique la negociación". Volverán a reunirse el martes 3 de febrero por la tarde.

Distintas fuentes parlamentarias le comentaron a Ámbito que hubo fluidez durante las más de dos horas de la reunión se priorizó al discusión sobre la legislación del trabajo. "Estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral. Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno", planteó Patricia Bullrich tras el encuentro y, si bien destacó "grandes avances", admitió que continúa la traba por la modificación al régimen del impuesto a las Ganancias: "Todavía no se ha resuelto y está en discusión".

Abad Bullrich Senado Bullrich encabezó la reunión que se realizó en el despacho de senadores radicales.

Esa reforma es especialmente sensible para las provincias, porque provocaría una caída en la coparticipación federal, dado que una de sus principales fuentes es la recaudación por Ganancias. Entre los cambios, el proyecto propone bajar las tasas del impuesto a las sociedades: el tramo del 30% al 27% y el tramo del 35% al 31,5%. Se estima que provocaría un perjuicio a las arcas distritales superior a los $1.700.000 millones este año.

En ese marco, Bullrich reconoció que "los senadores opinan que es importante que las provincias conserven sus recursos" y que el mecanismo de compensación por esa caída "está en manos del Poder Ejecutivo". El titular de la bancada radical en el Senado, el correntino Ignacio Vischi -alineado con el oficialismo de su provincia- apuntó luego de la reunión que "los gobernadores tienen la idea firme de acompañar para que la Argentina progrese, pero siempre tratando de custodiar los ingresos que tienen sus provincias".

"Sabemos que un proyecto siempre tiene la posibilidad de sufrir modificaciones pero la verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante de un porcentaje muy alto. Estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir", dijo el radical, que adelantó que "se plantean algunas diferenciaciones entre empresas medianas, grandes y chicas, pero hay una actitud de colaborar". La intención del Gobierno es que todos los cambios de la redacción original se concreten sobre tablas en la misma sesión, no antes en instancias de comisiones.

El encuentro tuvo lugar en el despacho radical en el Senado. Además de miembros de ese bloque, dentro de las referencias provincialistas estuvieron la salteña Flavia Royón, el misionero Carlos Arce, el correntino Carlos Espínola y la santacruceña Natalia Gadano. Se ausentó a último momento el presidente del bloque PRO, el pampeano Martín Goerling.