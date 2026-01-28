Lilia Lemoine se grabó vestida de militar sacando pasacalles en contra de Javier en Milei + Seguir en









La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arrancó carteles y pasacalles en Mar Del Plata vestida con indumentaria militar. Las consignas de los afiches eran en contra del presidente Javier Milei, que estuvo de visita en la ciudad costera. La asesora de imagen del Presidente fue filmada por el director de Realizaciones Audiovisuales de la Nación, Santiago Oría, que recordó épocas previas a la llegada de La Libertad Avanza al poder: “Como en nuestros viejos tiempos de guerrilleros urbanos, arrancó los carteles contra Javi”, escribió.

La libertaria estuvo presente el martes en La Derecha Fest, "el evento más anticomunista del mundo", según la fundación Faro, organizadora del evento. Allí, disertaron el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez y el organizador, Agustín Laje, entre otras personalidades del extrema derecha argentina. Al final del evento, y luego de cantar junto a Fátima Florez, Milei protagonizó el cierre cerca de la medianoche.

Lilia Lemoine vestida de Militar en Mar Del Plata "A Javier Milei le gustan temas de Lali", la revelación de Fátima Florez Fátima Florez volvió a captar la atención pública tras realizar declaraciones que reactivaron el interés alrededor de su vínculo con el presidente Javier Milei. Luego de haber compartido escenario con él en una función de su espectáculo en Mar del Plata, la actriz y humorista expuso un dato poco conocido sobre las preferencias musicales del mandatario y sorprendió al nombrar a Lali Espósito, artista con la que el mandatario mantuvo enfrentamientos públicos reiterados.

Durante una entrevista televisiva, Florez fue consultada por la experiencia de haber tenido al Presidente como invitado especial en su show. En ese contexto, recordó el momento en el que Milei se animó a cantar “El rock del gato”, uno de los temas emblemáticos de Ratones Paranoicos, frente a un teatro lleno.

A partir de esa anécdota, la humorista decidió revelar una faceta distinta del jefe de Estado y subrayó que "su sensibilidad artística excede el plano político".

La declaración de Fátima Florez sobre Javier Milei y Lali “Sé que le gusta un tema, hay temas de Lali (Espósito) que le gustan”, afirmó Florez, generando sorpresa tanto en el estudio como en las redes sociales, donde la frase se viralizó rápidamente. El comentario fue leído por muchos como un gesto de distensión, especialmente si se consideran los cruces verbales previos entre Milei y la cantante. La artista amplió su mirada sobre la personalidad del Presidente y destacó su relación con el escenario. “Es un artista, tiene sensibilidad. Se subió a cantar con (el Chaqueño) Palavecino y lo hizo muy bien. Es un rockstar”, sostuvo, al remarcar la soltura de Milei frente al público y su predisposición para mostrarse en un rol distinto al que suele ocupar en la arena política.