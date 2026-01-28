Chubut activó un plan provincial para reconstruir viviendas tras los incendios en la Comarca Andina + Seguir en









La Provincia financiará la construcción de 73 viviendas en Epuyén, El Hoyo y Cholila para familias que perdieron sus casas durante los incendios forestales. Las obras se ejecutarán con un sistema de construcción rápida.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres recorrió las zonas afectadas y destacó la necesidad de sostener el acompañamiento estatal mientras continúa el riesgo de incendios en la región.

El gobierno de Chubut puso en marcha un plan de reconstrucción habitacional destinado a las familias damnificadas por los incendios forestales que afectaron a la Comarca Andina, con la construcción de 73 viviendas en las localidades de Epuyén, El Hoyo y Cholila.

Las obras cuentan con financiamiento íntegramente provincial y demandarán una inversión superior a los $3.500 millones. Según se informó oficialmente, las viviendas serán ejecutadas mediante el sistema Wood Frame, una modalidad de construcción en seco que permite acortar los plazos, mejorar la eficiencia térmica y optimizar el uso de materiales.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres señaló que la iniciativa busca dar una respuesta inmediata a las familias que perdieron sus hogares. “Estas casas son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia, en un momento en el que la Cordillera necesita el acompañamiento y la solidaridad de cada uno de los chubutenses”, afirmó.

En ese marco, el mandatario volvió a reclamar que se declare la Emergencia Ígnea a nivel nacional. “El verano sigue y no estamos exentos de nuevos incendios. Necesitamos recursos y herramientas para seguir garantizando la seguridad de cada chubutense en toda la región patagónica”, advirtió.

Torres destacó además que el plan forma parte de un trabajo articulado con los municipios y remarcó la presencia permanente del Gabinete provincial en las zonas afectadas. “Seguimos relevando la situación particular de cada damnificado y acompañando a las localidades desde el primer momento de la emergencia”, sostuvo.

Inversión y distribución de las obras De acuerdo con el detalle oficial, en Epuyén se destinarán $2.736 millones para la construcción de 57 viviendas. En El Hoyo, el aporte provincial será de $596.284.065 para la edificación de 13 casas, mientras que en Cholila se prevé una inversión superior a los $190 millones, que incluye la construcción de dos viviendas y la compra de materiales para una familia afectada. Las unidades estarán destinadas a uso habitacional permanente, serán ignífugas y contarán con red de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, griferías, cocina, salamandra y aberturas. Además, cumplirán con estándares de eficiencia energética, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de habitabilidad a largo plazo.

