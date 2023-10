De Casa Rosada al Senado: cómo vivió el Gobierno la jornada de corrida cambiaria

Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro", remarcó Massa.

En el massismo hay optimismo sobre el ingreso de dólares que, entienden, van a generar las liquidaciones del campo, cómo también por la entrada en vigencia del dólar de fomento para las exportaciones de litio, oro y plata.

Mientras tanto, en Casa Rosada el presidente Alberto Fernández suspendió agenda y se mantuvo desde el mediodía en su despacho siguiendo atento la jornada.

Estaba previsto que el mandatario participara de un acto al mediodía junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, pero a último momento canceló su presencia. “Está siguiendo de cerca el vuelo -de repatriación de argentinos- de Israel y otras prioridades”, argumentaron fuentes de Balcarce a este medio.

En Casa de Gobierno apuntan directamente contra Javier Milei por la subida del dólar. La portavoz presidencial , Gabriela Cerruti, acusó a "4 o 5 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre". "No caigamos en la trampa", alertó en su redes sociales en línea con las declaraciones del secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

Respecto a la tercera socia de la coalición oficialista, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también siguió de cerca la suba del dólar blue. La exmandataria estuvo en su despacho del Senado, a donde llegó pasadas las once para informarse también sobre la marcha de la sesión de Diputados.