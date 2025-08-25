El Gobierno dará asistencia económica de hasta $10.000 millones a afectados por inundaciones

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó este lunes la reglamentación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio no contributivo de pago único creado para asistir a las familias que sufrieron pérdidas materiales por las inundaciones ocurridas el 16 y 17 de mayo pasado en siete localidades bonaerenses.
A través de la Resolución 983/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se aprobaron las normas complementarias para el pago del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a los residentes de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, afectados por las lluvias de mayo.
La medida, establecida en la Resolución 983/2025 y publicada en el Boletín Oficial, precisa los mecanismos operativos y documentales que deberán cumplirse para acceder a la ayuda, en el marco del fondo especial de asistencia directa de hasta $10.000 millones dispuesto por el Decreto 497/2025. El beneficio alcanzará a los damnificados de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.
Según la normativa, la Agencia Federal de Emergencias será la encargada de controlar, autorizar y aprobar los desembolsos correspondientes una vez que las solicitudes se encuentren en “estado aprobado”. Luego, deberá remitir el listado de beneficiarios a la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio.
El régimen busca garantizar transparencia, equidad y celeridad en la asignación de los fondos, y fija como prioridad la atención directa a las personas físicas residentes en las zonas afectadas. La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
