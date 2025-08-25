El Gobierno dará asistencia económica de hasta $10.000 millones a afectados por inundaciones







A través de la Resolución 983/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se aprobaron las normas complementarias para el pago del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a los residentes de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, afectados por las lluvias de mayo.

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó este lunes la reglamentación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio no contributivo de pago único creado para asistir a las familias que sufrieron pérdidas materiales por las inundaciones ocurridas el 16 y 17 de mayo pasado en siete localidades bonaerenses.

La medida, establecida en la Resolución 983/2025 y publicada en el Boletín Oficial, precisa los mecanismos operativos y documentales que deberán cumplirse para acceder a la ayuda, en el marco del fondo especial de asistencia directa de hasta $10.000 millones dispuesto por el Decreto 497/2025. El beneficio alcanzará a los damnificados de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

Según la normativa, la Agencia Federal de Emergencias será la encargada de controlar, autorizar y aprobar los desembolsos correspondientes una vez que las solicitudes se encuentren en “estado aprobado”. Luego, deberá remitir el listado de beneficiarios a la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio.

El régimen busca garantizar transparencia, equidad y celeridad en la asignación de los fondos, y fija como prioridad la atención directa a las personas físicas residentes en las zonas afectadas. La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

