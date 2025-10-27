Diego Santilli habló tras el triunfo en las elecciones: "Los bonaerenses eligieron no volver al pasado"

El diputado electo de La Libertad Avanza celebró el resultado en la provincia de Buenos Aires y aseguró que el voto reflejó “una decisión de cambio”.

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli analizó el resultado y se mostró confiado en la consolidación del oficialismo . El flamante diputado nacional, que encabezó la lista libertaria en el principal distrito del país, ratificó además que cumplirá con su promesa de campaña.

El dirigente, que fue una de las figuras visibles del armado bonaerense, interpretó el resultado como una señal clara de apoyo al rumbo impulsado por Javier Milei . “Yo solo fui alguien que hizo ese camino en el medio, ese cable que conectó con la sociedad. El Presidente y la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante ”, afirmó.

“Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño de corte, pero el compromiso lo cumplo . Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró Santilli en declaraciones radiales sobre su promesa de pelarse.

A nivel nacional, el oficialismo obtuvo el 40,66% de los votos , mientras que en territorio bonaerense LLA logró el 41,45% , superando por estrecho margen al peronismo, bajo el sello Fuerza Patria , que alcanzó el 40,91% .

En declaraciones a TN, Santilli destacó que la victoria “pertenece a todos los ciudadanos de la Provincia que quieren vivir de una manera distinta”. “El triunfo es de los bonaerenses que eligieron ir hacia adelante y no volver al pasado, y del Presidente. Y yo solo interpreté ese camino. Lo dije hace un año, que no importa en qué lugar, hay que acompañar y ayudar”, consideró.

El diputado también subrayó el esfuerzo que significó revertir los pronósticos previos a la elección. “Hay que estar porque los argentinos y los bonaerenses nos merecemos algo distinto. Estaba mirando el color de la provincia, cómo quedó pintada. Cincuenta días atrás era como escalar el Everest”, describió.

Con respecto al análisis del resultado obtenido, Santilli vinculó el respaldo a Milei con la necesidad de un cambio profundo: “Salir de esta informalidad que nos está asfixiando en la Argentina”. En esa línea, mencionó como prioridades un nuevo Código Penal, la baja de impuestos para pymes y productores, y “la voluntad de transformar la vida cotidiana en la provincia”. “Esa provincia profunda que otra vez nos volvió a dar en siete de las ocho secciones un triunfo”, destacó.

“Si no aprendemos de los errores, no nos lo va a perdonar la mezquindad”

Santilli celebró el mensaje de Javier Milei convocando a la unidad política. “Se vio un Presidente que convocó a todos aquellos gobernadores, diputados, espacios políticos que creen en que Argentina tiene que salir adelante para llevar adelante las transformaciones. La sociedad decidió eso, no porque uno crea y quiera que sea de esa manera”, señaló, y sentenció: “Si no aprendemos de los errores, no nos lo va a perdonar la mezquindad”.

Al referirse a la Boleta Única Papel (BUP), Santilli valoró su implementación y pidió que se mantenga en futuras elecciones. “Me parece que este es un sistema que vino para quedarse. Primero, la votación fue recontra ágil, sencilla, entrabas, marcabas y te ibas. Se terminó con la truchada, la tapadita, las cosas que son insoportables en décadas en nuestro país”, aseguró.

También se refirió al acuerdo político que sellaron La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires. “Nosotros hicimos una alianza en la provincia de Buenos Aires y muchísimos distritos. Mauricio Macri lo que hizo fue escuchar a su sociedad que en el 2023 había dos opciones de cambio y la sociedad lo puso a liderar al presidente Javier Milei y nosotros para acompañarlo. Eso es lo que hicimos y eso hay que sostenerlo”, concluyó.