Denuncia de Fabiola Yañez: la Justicia no aceptó solicitud de Alberto Fernández y confirmó al fiscal de la causa

La abogada del expresidente, Silvina Carreira , había pedido el apartamiento del fiscal porque, según la defensa, "se habían verificado acciones y decisiones procesales que evidenciaban la pérdida y ausencia de objetividad del acusador público en este proceso". Ercolini no estuvo de acuerdo.

En respuesta, el juez afirmó que "su descontento (el de Alberto Fernández) con lo producido, valorado y resuelto en esta investigación no habilita per se el desplazamiento del fiscal instructor que en ella interviene, sino que, tal como se sostuvo, existen otras herramientas procesales idóneas para lograr su examen".

En defensa de lo actuado por el fiscal González, el juez sostuvo que "las argumentaciones esgrimidas por la parte peticionante no resultan más que un desacuerdo con las medidas investigativas llevadas a cabo por el representante del Ministerio Público Fiscal -alguna de ellas incluso como consecuencia de decisiones jurisdiccionales adoptadas por el suscripto, luego revisadas y confirmadas por el superior jerárquico-, pero que no encuentran fundamento en ninguna de las causales de recusación" previstas por la normativa".