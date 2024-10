Exministro de Alberto Fernández puso en duda las denuncias de Fabiola Yañez

El diputado nacional Santiago Cafiero , quien fue canciller durante la gestión de Alberto Fernández , puso en duda la denuncia que realizó la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente de la Nación. "Es muy raro y no sé que pensar" , indicó el exfuncionario.

En ese sentido, hizo referencia a su relación con el expresidente: "Es una persona que quiero, no es mi amigo pero lo quiero y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede y espero que el pueda aclararlo en tribunales".

Cafiero señaló que "mientras unos entregaron los celulares y las pruebas, otros no; es muy raro y no sé que pensar" y dudó sobre la veracidad de los hechos: "Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene. A priori, lo que yo he visto es que se llevaban bien".

Por último concluyó al respecto: "No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo".

El pedido de Alberto Fernández a Fabiola Yañez por su hijo: quiere que regrese al país

El martes próximo se realizará una nueva audiencia en el marco de la mediación civil que reclama la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el ex presidente Alberto Fernández, por la cuota alimentaria. Bajo esa línea, el político le solicitó a su expareja que vuelva a la Argentina para poder ejercer una ''tenencia compartida'' del hijo que tuvieron.

De acuerdo a lo trascendido, Yañez le pide a Fernández una suma en euros con el fin de solventar su vida en la capital española, Madrid. En esa solicitud están incluidos el alquiler, la cuota escolar y la prepaga. En contraparte, el exmandatario respondió que puede afrontar los gastos pero en Argentina, además de reclamar una ''tenencia compartida''.

Cabe destacar que Fernández tiene embargada el 30% de su jubilación de privilegio, de la cual cobra mensualmente una suma superior a los $14 millones, según revelaron fuentes judiciales.