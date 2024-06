Denunciaron a Raúl Castells por amenazar al Gobierno

El abogado remarcó en denuncia que “los dichos del denunciado son de suma gravedad" y advirtió: "No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros , la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el Poder Judicial", enfatizó Monastersky.

Raúl Castells, duro contra el Gobierno: "Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo, por nosotros, y nosotros sentimos lo mismo por ellos"

Raúl Castells acusó de "nazi" al Gobierno de Javier Milei y planteó un panorama dramático: "Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos".

El dirigente advirtió que se presenta "un problema de sobrevida". Para el líder social no es posible ningún debate con un gobierno así. "Nosotros no discutimos, no debatimos nada con los nazis. Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos".

En esa línea apuntó: "Este gobierno no tiene ningún empacho de tener 6 millones de kilos de alimentos mientras el pueblo se muere de hambre. Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo, por nosotros, y nosotros sentimos lo mismo por ellos", argumentó.