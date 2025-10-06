Javier Milei relanza su campaña y presenta su nuevo libro en un estadio cerrado

El Presidente encabezará un acto esta tarde, que incluirá un show musical. Entrará al estadio acompañado por integrantes de Las Fuerzas del Cielo.

A solo tres domingos de las elecciones generales y ante la inminente veda, el presidente Javier Milei intensificará su campaña electoral esta semana, que iniciará con la presentación de su libro en el Movistar Arena .

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos, buscando un revulsivo tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert , y que derivó en que baje su candidatura.

Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta "ventana de tiempo". Por lo que esta semana, el libertario visitaría cinco provincias, antes de un nuevo viaje a Estados Unidos.

La semana arranca con un evento atípico: la presentación del libro de Milei, “La Construcción del Milagro” , en el Movistar Arena .

Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio presidente. El Presidente se subirá al escenario junto a “La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo). El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el presentador del show.

El mandatario ensaya una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra.

La idea del libertario es protagonizar un mega evento en el Movistar Arena que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto.

Javier Milei sorprendió con un "live" de la prueba de sonido en la previa de su recital

Javier Milei realizó un vivo en Instagram previo a la prueba de sonido en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro “La construcción del milagro” este lunes 6 de octubre. El evento se realizará luego del estallido político protagonizado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, cuestionado por su vínculo con Fred Machado.

Durante la transmisión, el mandatario brindó detalles del show, confirmando que cantará en vivo junto a "La Banda del Presidente" y mostró cómo será la estructura del escenario "esto se está poniendo bueno, divertido", adelantó. Posteriormente, cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".