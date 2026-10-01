El caso de Christa Pike: el asesinato por el qué fue condenada a muerte en 1996 pero hoy sigue viva + Agregar ámbito en









El caso de la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee dio un giro insólito tras un intento fallido de ejecución.

Christa Pike fue trasladada de urgencia a un hospital tras sobrevivir a dos dosis de inyecciones letales. BBC

Un hecho sin precedentes sacudió el sistema judicial de los Estados Unidos. Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a la aplicación de dos dosis del fármaco letal pentobarbital durante su ejecución programada en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. El procedimiento debió ser suspendido y la reclusa terminó internada de urgencia en un centro médico externo.

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El intento fallido obligó a frenar el calendario de ejecuciones en el estado de Tennessee y desencadenó una batalla de mociones de emergencia ante la Corte Suprema por parte de su defensa legal, en un episodio que especialistas calificaron como un fracaso médico y legal sin antecedentes similares.

BBC El caso de Christa Pike El crimen por el que fue condenada se remonta al 12 de enero de 1995 en Knoxville, cuando Pike tenía apenas 18 años. Junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp (de 17), atrajo a una zona boscosa a Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del campamento de formación laboral al que asistían. Moviéndose por celos al creer que Slemmer intentaba quitarle a su pareja, la atacaron violentamente con un cúter y la golpearon con un bloque de asfalto hasta causarle la muerte.

El hecho conmocionó a la opinión pública por la saña del ataque y porque a la víctima le grabaron un pentagrama en el cuerpo, lo que avivó los temores de rituales en pleno contexto del "pánico satánico" de la época. En 1996, Pike fue condenada a la pena capital, mientras que Shipp recibió cadena perpetua con opción a libertad condicional por ser menor de edad al momento del hecho.

Colleen Slemmer fue la victima de Christa Pike y su pareja. BBC Condenada a muerte: sobrevivió a dos inyecciones letales El procedimiento fijado para aplicar la sentencia comenzó alrededor de las 20:00 del miércoles, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara a último momento una suspensión dispuesta por un tribunal de apelaciones. Tras recibir la primera dosis de pentobarbital, la condenada no falleció, por lo que el protocolo estatal habilitó la aplicación de un segundo juego de jeringas.

A pesar de recibir la segunda dosis a las 20:26, las cortinas de la sala de testigos se cerraron y el micrófono se cortó minutos después mientras Pike continuaba con vida y roncando fuertemente. Ante la falta de respuesta del fármaco y la ausencia de un protocolo para una tercera instancia, los verdugos debieron interrumpir el proceso y convocar a una ambulancia para reanimarla y trasladarla a un centro hospitalario. Expertos médicos señalaron que el fallo pudo deberse a problemas para acceder a las venas, degradación de la sustancia o un flujo insuficiente del químico en sangre. Qué pasará con Christa Pike cuando salga del hospital El estado de salud de Pike continúa bajo hermetismo, mientras sus abogados advierten que la demora en las maniobras de reanimación tras la sobredosis de barbitúricos pudo haberle provocado lesiones cerebrales irreversibles. Su equipo legal presentó recursos de emergencia alegando que someterla a un nuevo intento constituiría un "castigo cruel e inusual" prohibido por la Constitución norteamericana. Por su parte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación exhaustiva e independiente a cargo de un tercero para determinar qué falló en el penal y anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en el estado para lo que resta del año. Mientras la madre de la víctima sigue exigiendo que se cumpla la sentencia fijada en 1996, el futuro de Pike quedó paralizado en medio de una inédita encrucijada judicial.

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